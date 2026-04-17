Аліна Гросу вперше після народження сина вийшла на зв'язок: як минули пологи і на кого схожий малюк

Аліна Гросу з новонародженим сином / © пресслужба Аліни Гросу

Українська співачка Аліна Гросу, яка вперше стала мамою, вийшла на зв'язок після пологів.

Артистка дала ексклюзивний коментар проєкту "ЖВЛ представляє". Знаменитість розсекретила, як минули її пологи на кого схожий малюк. Виконавиця народжувала сина в Україні. Співачка запевняє, що не з тих матусь, яким спокійніше було б за кордоном. Для Аліни Гросу важливо, що поруч були її рідні та близькі. До речі, чоловік артистки був присутній на пологах, але лише на початку та в кінці, коли треба було перерізати пуповину.

"Мені здалося, що мені буде набагато спокійніше, якщо мої рідні будуть поряд. Тобто я не з тих жінок, які хочуть кудись подалі поїхати і десь народити. Мені хотілося, щоб батьки були поряд, щоб чоловік був поряд, щоб всі були, і я б так видохнула і заспокоїлась. Чоловік був на пологах, але тільки на початку та в кінці, коли потрібно було перерізати пуповину. Все інше йому знати було не потрібно", - говорить співачка.

Аліна Гросу разом із чоловіком вже й визначилась з іменем для малюка, проте поки що артистка тримає це в таємниці. Обіцяє після хрещення синочка все розповісти. Натомість співачка зізналась, на кого схожий синочок. Виконавиця ділиться, що всі говорять, що малюк – копія її чоловіка та тата. Але носик хлопчикові дістався від матусі.

"Я, звичайно, мріяла, щоб синочок був схожий на мене. З опитування тих, хто його бачив, всі бачать в ньому мого чоловіка та мого батька. Але носик поки що мій", - ділиться артистка.

Зазначимо, Аліна Гросу 17 квітня розсекретила, що вперше стала мамою. Артистка народила сина. Свого чоловіка та батька первістка – знаменитість приховує. Проте прихильники знаменитості переконані, що це російський актор Роман Полянський. Сама ж Аліна це прямо не підтверджує, але й не спростовує.