Аліна Гросу вперше стала мамою та показала фото з новонародженим синочком і чоловіком

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу вперше стала мамою і одночасно з цією новиною представила «Колискову» — пісню, яку вона написала й встигла записати буквально за 10 днів до пологів.

Народжувала артистка в Україні — їй було важливо, щоб цей процес відбувся на рідній землі. Народження минуло не зовсім за планом, але в найкращому сенсі. На УЗД Аліні обіцяли малюка вагою близько 3,4–3,5 кілограа, а народився справжній богатир — майже 4,7 кг. Аліна зізнається, що відчуває себе так, ніби її переїхало три трактори, але малий здоровий, щасливий і надзвичайно спокійний. Настільки, що новоспечена мама навіть питала у педіатрів, чи нормально, що дитина так мало кричить. Їй відповіли: просто хлопчик з інтелігентної сім'ї.

«Колискова» — це не зовсім традиційна колискова у класичному розумінні, але вона працює. Аліна вже кілька разів співала її синові, і він щоразу засинає під мамин спів. За словами артистки, малий дуже музичний — у нього стовідсотковий слух, і він чудово реагує на мамин голос. Коли вона співає акапельно, пісня дійсно заколисує.

«Під час вагітності я написала декілька колискових, але встигла записати тільки одну. І це було за 10 днів до народження. Я ніби відчувала серцем, що він з’явиться у цей світ трохи швидше, ніж планувалося», — розповідає Аліна. Вона хотіла втілити в пісню український етнокод і зробити її в хорошому сенсі старомодною — ніби вона з прадавніх часів. У колисковій — душа, любов і підтримка.

Зараз Аліна повністю зосереджена на материнстві. Апетит у малого чудовий, він добре розрізняє маму і тата, вже дарує позитивні та смішні моменти своїм батькам. «Це найщасливіший день у моєму житті. Я завжди любила дітей, але не настільки. Коли я побачила цю манюню — забракло слів від ніжності та любові. Він для мене найгарніший і найкращий. І крик його мене не бісить — мене взагалі нічого не дратує», — ділиться емоціями співачка.