Аліна Гросу висловила здогадки про стать свого первістка й труднощі вагітності: "Це катастрофа"

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Реклама

Українська співачка Аліна Гросу, яка вперше готується стати мамою, поділилася особистими спостереженнями щодо своєї вагітності та спробувала визначити стать майбутньої дитини за народними прикметами.

Артистка вийшла на зв’язок із шанувальниками вже з помітно округлим животиком і розповіла, як почувається в очікуванні первістка. Гросу в Instagram зізналася, що вирішила перетворити численні зміни у своєму самопочутті на своєрідну гру — кожну ознаку вона зараховувала або «за хлопчика», або «за дівчинку».

За словами співачки, її тягне на кисле й солоне, токсикоз був сильним, але швидко минув — ці пункти вона умовно віднесла до «хлопчачих». Водночас набряки, головний біль, різкі перепади настрою та емоційність, яку сама Аліна назвала «катастрофою», схилили шальки терезів у бік дівчинки.

Реклама

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Також виконавиця зазначила, що постійно мерзне, не відчуває ані надмірної активності, ані сильної сонливості, тому деякі прикмети так і залишилися під питанням. У підсумку жартівливе «голосування» завершилося нічиєю — по чотири бали як за хлопчика, так і за дівчинку.

«Давайте вгадувати стать дитини. Я обожнюю зараз кисле, солене — нехай буде хлопчик. Токсикоз був дуже сильним, але коротким — тому його немає й Аліночка (і не тільки) може спокійно їсти — хлопчик. Набряки є — дівчинка. Голова хвилями болить, таблетки не п’ю і витримувати важко, знайшла індійську мазь — дівчинка. Зміна емоцій — це катастрофа. Мене від сліз до сміху за одну хвилину — дівчинка. Мені постійно холодно, а кажуть, що це хлопчик. Активності немає, але й сонливості як такої ні — тому 50 на 50», — поділилася вагітна зірка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу чесно розкрила як змінилася її вага під час вагітності, та поділилася наболілим.