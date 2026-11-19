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Аліна Гросу висловилася про 5-річний шлюб з росіянином: чим заробляє її чоловік і як ділить бюджет
Співачка відверто заговорила про чоловіка, якого вже п'ять років приховує від публіки.
Українська співачка Аліна Гросу вперше за тривалий час розкрила подробиці особистого життя.
Так, артистка вже п’ять років у шлюбі, але досі повністю не показала обличчя чоловіка. На фото він зазвичай постає спиною до камери або з емоджі на обличчі, а у кліпах — з балаклавою на голові чи ракурсу без обличчя. Щоправда, Роман вже володіє українською й разом з дружиною співає нею.
Утім, пильні фанати однаково розкрили, хто ж є загадковим чоловіком Аліни Гросу. Річ у тім, що співачка не приховує коханого на публічних заходах, тож у відкритих джерелах можна натрапити на їхні фото, де вона позує з російським актором Романом Полянським. Хоча сама артистка не підтверджує й не спростовує цю інформацію.
Цього разу співачка з’явилася у фотоблогу Ніколаса Карми — блогера, який ставить перехожим запитання «скільки коштує ваш лук?». У процесі розмови Аліна видала чимало цікавого про шлюб. Зокрема, наголосила, що «здається, всі розуміють, хто» її чоловік.
За словами Гросу, знайомство з майбутнім батьком її дитини сталося, коли їй було 23 роки. Співачка говорить, що з Романом вона веде спільний бюджет. Аліна заробляє на життя музикою, у той час як її чоловік задіяний у зніманнях кліпів і організовує вистави по світу.
«Так, спільний сімейний бюджет. Я живу на його гроші трохи і на свої. Ми знайомі з моїх 23-х і одружені п’ять років. Мої кліпи ми знімаємо разом і чужі. Вистави також проводить, але більше Європа, Америка», — зізналася виконавиця.
До слова, подружжя вже виховує спільного сина Марка-Ґабріеля й оселилося в Україні. Нещодавно зірковий первісток у сім місяців вже продемонстрував своє перше досягнення.