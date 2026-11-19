Аліна Гросу та Роман Полянський / © instagram.com/alina_grosu

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Українська співачка Аліна Гросу вперше за тривалий час розкрила подробиці особистого життя.

Так, артистка вже п’ять років у шлюбі, але досі повністю не показала обличчя чоловіка. На фото він зазвичай постає спиною до камери або з емоджі на обличчі, а у кліпах — з балаклавою на голові чи ракурсу без обличчя. Щоправда, Роман вже володіє українською й разом з дружиною співає нею.

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Утім, пильні фанати однаково розкрили, хто ж є загадковим чоловіком Аліни Гросу. Річ у тім, що співачка не приховує коханого на публічних заходах, тож у відкритих джерелах можна натрапити на їхні фото, де вона позує з російським актором Романом Полянським. Хоча сама артистка не підтверджує й не спростовує цю інформацію.

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Цього разу співачка з’явилася у фотоблогу Ніколаса Карми — блогера, який ставить перехожим запитання «скільки коштує ваш лук?». У процесі розмови Аліна видала чимало цікавого про шлюб. Зокрема, наголосила, що «здається, всі розуміють, хто» її чоловік.

Аліна Гросу та Роман Полянський

За словами Гросу, знайомство з майбутнім батьком її дитини сталося, коли їй було 23 роки. Співачка говорить, що з Романом вона веде спільний бюджет. Аліна заробляє на життя музикою, у той час як її чоловік задіяний у зніманнях кліпів і організовує вистави по світу.

«Так, спільний сімейний бюджет. Я живу на його гроші трохи і на свої. Ми знайомі з моїх 23-х і одружені п’ять років. Мої кліпи ми знімаємо разом і чужі. Вистави також проводить, але більше Європа, Америка», — зізналася виконавиця.

До слова, подружжя вже виховує спільного сина Марка-Ґабріеля й оселилося в Україні. Нещодавно зірковий первісток у сім місяців вже продемонстрував своє перше досягнення.

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