Аліна Гросу з чоловіком-росіянином і сином остаточно оселилася в Україні й розкрила причину

Аліна Гросу з чоловіком і сином / © instagram.com/alina_grosu

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Українська співачка Аліна Гросу разом із чоловіком та сином залишила США й повернулася до України. Артистка пояснила, чому вирішила ростити первістка саме на Батьківщині.

Гросу розповіла, що остаточно перебралася в Україну ще до народження сина Марка-Габріеля. Тепер вона хоче, аби хлопчик ріс поруч із великою родиною, яка перебуває в Україні, й знав українську. Тож зараз малюк оточений піклуванням рідних.

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«Я повернулася сюди ще до пологів. На цьому етапі свого життя вважаю, що для мене дуже важливо, аби моя дитина зростала у великій люблячій сім’ї. Уся моя родина зараз в Україні, і я хочу, щоб поруч із ним були не тільки батьки, а й дідусь, бабуся, тітки, дядьки, прабабусі — у нього їх навіть дві. Мені здається, для сина так буде психологічно безпечніше. І, звичайно, він швидше та краще вивчить мову», — пояснила співачка в інтерв’ю oboz.ua.

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Аліна Гросу з сином / © instagram.com/alina_grosu

Ще однією причиною такого рішення Гросу назвала українські традиції та особливості освіти. Артистка хоче, щоб син мав тісний зв’язок із культурою та родиною.

«Мені багато в чому подобається наша ментальність, особливо та, що панує в моїй родині. Я хочу, щоб моя дитина перейняла якісь наші традиції, відчувала цей зв’язок із родиною. Мені також подобається наша початкова освіта. Я дивлюся на те, як навчається мій брат, скільки мов він вивчає, які можливості ми можемо йому дати, і, звичайно, хочу, щоб мій малий зараз зростав саме в Україні», — розповіла Аліна.

Особисте життя співачка традиційно не виносить у публічний простір. Відомо, що навесні 2024 року Гросу повідомила про друге заміжжя, однак на весільних фото приховала обличчя чоловіка.

Згодом шанувальники з’ясували, що її обранцем є російський актор Роман Полянський, з яким артистка почала стосунки ще до повномасштабної війни. Сама Гросу публічно не підтверджувала й не спростовувала цю інформацію.

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Аліна Гросу з чоловіком Романом Полянським (праворуч)

Пізніше стало відомо про народження у пари сина Марка-Габріеля. За словами Гросу, вона не приховує чоловіка, а просто не прагне регулярно показувати його в соцмережах. Водночас подружжя час від часу разом з’являється на світських заходах, де їх фотографують у спільних компаніях.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу прокоментувала скандал через хрестини сина і кумівство з Іриною Білик. Зірка відповіла на закиди про храм, де відбулося таїнство, і неоднозначного митрополита.

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