Аліна Гросу з округлим животиком розсекретила вагітність і показала батька своєї дитини

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу розсекретила свою вагітність.

Ще від грудня вирують плітки, що виконавиця чекає на народження первістка. Радісну новину співачка не підтверджувала, але й не спростовувала. Та нарешті артистка чесно зізналась, що дійсно при надії.

Аліна Гросу повідомила про вагітність особливими методом. Виконавиця запрем'єрила пісню "Жити на повну", де показалась з помітно округлим животиком. Співачка, до речі, вже й знає стать маляти, адже встигла провести гендер-паті. Проте цю новину Аліна Гросу тримає в таємниці та не квапиться розсекречувати, на кого чекає.

Аліна Гросу вагітна / © скриншот з відео

У кліпі на пісню також засвітився й загадковий чоловік артистки. Виконавиця показала їхній спільний відпочинок у горах, як вони прикрашали ялинку та проводили час із чотирилапим улюбленцем. Проте коханого артистка все ж таки продовжує приховувати, адже в кліпі він постає або зі спини, або з закритим шарфом обличчям.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2024 року Аліна Гросу вийшла заміж. Свого чоловіка вона приховувала, хоча й показувала весільні фото. Проте пильні користувачі одразу ж запідозрили, що це, ймовірно, актор Роман Полянський, стосунки з яким вона розпочала ще до повномасштабної війни, але згодом оголосила про розрив. Фани вважають, що пара зійшлася. Нібито чоловік, якого показує Гросу, ззовні неабияк нагадує саме Полянського.

Аліна Гросу та Роман Полянський / © instagram.com/alina_grosu

Окрім того, на одному з заходів у США, що відбувся у вересні 2024 року, співачка засвітилась в компанії актора. Присутні, які ділились відповідними світлинами, називали Романа Полянського чоловіком Аліни Гросу.