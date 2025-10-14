Аліна Гросу заговорила про народження дітей і здивувала, чому приховує чоловіка

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу відверто розповіла про особисте життя.

Виконавиця пояснила, чому й досі не показує обличчя свого чоловіка у соцмережах. За словами Гросу, вона не хоче потім виправдовуватися за кожні свої стосунки.

"У житті буває різне. Я ж не знаю: може, загуляю, а може, він. А потім сидиш і пояснюєш, що це я була поганою. Уся країна буде його жаліти, а мене засуджувати", - пожартувала співачка у шоу "День із зіркою".

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Гросу уточнила, що, попри те, що вона приховує особисте життя та обличчя коханого в Мережі, пара активно виходить у світ і фотографується з фанами. Артистка також поділилася планами щодо дітей. Вона зазначила, що готова стати матір’ю і не планує йти у декрет за кордоном.

"Ми живемо у такий час, коли жінка сама обирає, коли народжувати. Я люблю дітей. Хочу й дівчинку, і хлопчика. Чим більше – тим краще", - поділилася знаменитість.

Співачка уточнила, що навіть у разі вагітності не збирається повністю зупиняти сценічну кар’єру, однак планує деякі обмеження для безпеки. До прикладу, не виконуватиме складну хореографію чи інші різкі рухи.

"Буду виходити на сцену, але без акробатичних трюків. Можемо обійтися без цього на період", — розповіла зірка.

Аліна Гросу з коханим / © instagram.com/alina_grosu

Варто зазначити, що Аліна Гросу вдруге вийшла заміж наприкінці лютого 2024 року. У Мережі припускають, що її обранцем став російський актор Роман Полянський.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу представила спокусливий кліп і з’явилася з таємничим чоловіком. Співачка продовжила одну зі своїх найемоційніших музичних історій, інтригуючи прихильників новою роботою.