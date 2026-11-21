Аліна Гросу з сином / © instagram.com/alina_grosu

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Українська співачка Аліна Гросу замилувала фото з помітно підрослим сином і розсекретила його вагу.

Первістку артистки Марку-Ґабріелю вже сім місяців. Хлопчик доволі швидко росте та більшає. Виконавиця у своєму Instagram говорить, що малюк важить вже 13 кілограм. Співачці стає дедалі важче носити його на руках. Аліна Гросу зізнається, що особливо після насичених робочих буднів та догляду за сином спина дає про себе знати.

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«Моє пухкеньке золотко в сім місяців важить уже 13 кг. Щастя росте, а моя спина і мʼязи плачуть!» — жартує артистка.

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Син Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу говорить, що повноцінний відпочинок неабияк потрібен. Тож, співачка у Львові пішла до спа-салону. Там артистці зробили спеціальну ванночку для ніг, нанесли скраб на все тіло, а також знаменитість насолоджувалась балійським масажем. Аліна Гросу звернулась до підписниць та наголосила, що дбати та піклуватися про себе теж неабияк важливо. Тож, співачка закликає не чекати на особливий момент та не відмовляти собі у відпочинку.

«Дівчата, ми постійно дбаємо про всіх навколо, але себе так часто відкладаємо на потім. А мами теж деколи хочуть розслабитися і на ручки! Не чекайте на особливий привід, щоб бути щасливою, щоб надихати всіх навколо, щоб трішки відпочити від всього, що зараз турбує», — наголосила артистка.

Аліна Гросу з сином / © instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу розповіла про статки батьків. Артистка пояснила, звідки в родині великі гроші.

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