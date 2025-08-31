Аліна Гросу замилувала фото з рідним братом, за якого старша на 22 роки

Аліна Гросу

Українська співачка Аліна Гросу вперше за тривалий час показала свого рідного брата, за якого старша на 22 роки.

Знімками з Мішею артистка поділилася не просто так. Річ у тім, що брат виконавиці святкував день народження. Хлопчикові виповнилося вже вісім років. Тож, Аліна Гросу ніжно привітала його зі святом. За словами зірки, мати молодшого брата – це просто неймовірно. Звичайно, бували різні моменти, коли співачці діставалося через нього від батьків, однак його усмішка все це нівелює. Артистка зазначила, що її братик неабияк розумний, кумедний, гарний та мудрий. Вона ж бажає йому рости щасливим і залишатися собою.

Аліна Гросу з молодшим братом / © instagram.com/alina_grosu

"Моя маленька, рідна булочка. Тобі 8! І я тебе обожнюю за все! Мати молодшого брата - це величезна відповідальність, це вигрібати від батьків за все: за те, що кудись не взяла тебе з собою, за те, що насварила зайвий раз, за те, що ти мене десь і якось здав. Але це і велика любов, бо ти підіймаєш мій настрій однією своєю присутністю. Ти розумний, кумедний, гарний і не по роках мудрий. Просто рости щасливим і будь собою", - звернулася до брата виконавиця.

Також Аліна Гросу опублікувала фото з Мішею. Один зі знімків був нещодавнім – зробленим на дні народженні самої артистки. Окрім того, співачка показала й архівні кадри з братом, на яких помітно, як він подорослішав.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу розсекретила, що знімається в романтичній комедії. Артистка втілить на екрані одну з головних ролей.