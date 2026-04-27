Аліна Гросу замилувала ніжними фото з новонародженим синочком і заінтригувала його іменем

Аліна Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

Українська співачка Аліна Гросу замилувала ніжними фото з новонародженим синочком.

Артистка опублікувала свіжі кадри з малюком у своєму Instagram. На знімках виконавиця то годувала синочка, то обережно тримала на руках, то клала до люльки. Як виявляється, ліжечко у малюка особливе. За словами виконавиці, ця люлька передається в їхній родині в спадок. Аліна Гросу лиш оновила її та доповнила постільною білизною блакитного та білого кольорів.

Син Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

"Мій маленький містер MG! І наше ліжечко з історією, котре передається у спадок від дитини до дитини", - говорить артистка.

Аліна Гросу з сином / © instagram.com/alina_grosu

Обличчя синочка Аліна Гросу поки що приховує, як і не квапиться розсекречувати його імені. У дописі до кадрів із сином співачка загадково вказала "містер MG". Користувачі припускають, що це ініціали малюка. Деякі все ж таки поцікавились у виконавиці, як вона назвала хлопчика. Сама ж знаменитість обіцяє згодом розкрити таємницю.

Син Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, 17 квітня Аліна Гросу розсекретила, що вперше стала мамою. В артистки та її чоловіка народився син. До речі, коханого виконавиця теж приховує. Проте користувачі давно з'ясували, що обранцем артистки став російський актор Роман Полянський. Нещодавно ж співачка показувала перші кадри з синочком та чоловіком, що були зроблені в пологовому.