Аліна Гросу замилувала свіжими фото підрослого 3-місячного сина і насмішила його кумедними гримасами

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Українська співачка Аліна Гросу замилувала свіжими фото тримісячного синочка Марка-Ґабріеля.

Кадрами з малюком артистка поділилась в Instagram-stories. Зокрема, виконавиця зробила колаж зі світлин. На знімках синочок артистки лежав у чорному вбранні та тримав іграшку. Проте Аліна Гросу не так, як показувала малюка, а більше хизувалась його спектром емоцій.

Так, син співачки корчив кумедні гримаси. Зокрема, Марк-Ґабріель демонстрував здивування, злість, уважність та сміх. Виконавиця зазначає, що може зберігати ці фото та спокійно використовувати їх в листуванні замість смайликів.

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«Мій смайлик», — підписала світлини з сином знаменитість.

Син Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, Аліна Гросу вперше стала мамою в квітні цього року. Артистка народила сина, якого назвала Марком-Ґабріелем. Батька дитини виконавиця приховує. Проте її прихильники вже давно з’ясували, що вона перебуває в шлюбі з російським актором Романом Полянським, з яким почала зустрічатися ще задовго до повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк показалась з однорічним сином на відпочинку. Знаменитість розсекретила, як проводить час із маленьким Оскаром.

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