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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Аліна Гросу замилувала свіжими фото підрослого 3-місячного сина і насмішила його кумедними гримасами

Артистка показала, який зараз вигляд має її помітно підрослий синочок.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Аліна Гросу

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу замилувала свіжими фото тримісячного синочка Марка-Ґабріеля.

Кадрами з малюком артистка поділилась в Instagram-stories. Зокрема, виконавиця зробила колаж зі світлин. На знімках синочок артистки лежав у чорному вбранні та тримав іграшку. Проте Аліна Гросу не так, як показувала малюка, а більше хизувалась його спектром емоцій.

Так, син співачки корчив кумедні гримаси. Зокрема, Марк-Ґабріель демонстрував здивування, злість, уважність та сміх. Виконавиця зазначає, що може зберігати ці фото та спокійно використовувати їх в листуванні замість смайликів.

«Мій смайлик», — підписала світлини з сином знаменитість.

Син Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Син Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, Аліна Гросу вперше стала мамою в квітні цього року. Артистка народила сина, якого назвала Марком-Ґабріелем. Батька дитини виконавиця приховує. Проте її прихильники вже давно з’ясували, що вона перебуває в шлюбі з російським актором Романом Полянським, з яким почала зустрічатися ще задовго до повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк показалась з однорічним сином на відпочинку. Знаменитість розсекретила, як проводить час із маленьким Оскаром.

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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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