Аліна Гросу заспівала про розлуку та зізналася, чим натхнена: "Лиш останній вечір не віднімай"

Аліна Гросу

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Українська співачка Аліна Гросу презентувала нову авторську пісню «Мій рай» — романтичний трек про кохання, розлуку та цінність кожної миті поруч із близькою людиною.

Після серії яскравих музичних прем’єр артистка потішила прихильників ще однією новинкою. Цього разу виконавиця зробила ставку на щирі емоції та особисті переживання. В основі композиції — історія про почуття, які не зникають навіть тоді, коли закоханих розділяють обставини. Головна героїня ніби проживає особливий вечір, усвідомлюючи, наскільки швидкоплинним буває щастя. Саме тому вона прагне втримати дорогоцінний момент хоча б ще на мить. Легка танцювальна мелодія лише підсилює цей настрій.

«Іноді ми живемо так, ніби попереду ще дуже багато часу. Відкладаємо слова, зустрічі, обійми на потім. Але саме моменти поруч із близькою людиною і є нашим справжнім раєм. Саме про це моя нова пісня. Про бажання зупинити хоча б один вечір, коли серце каже: "Не відпускай"», — розповіла Аліна.

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Аліна Гросу

Новий сингл поєднав проникливий текст і мелодійне звучання, яке легко запам’ятовується після першого прослуховування. Особливе місце в композиції посідає приспів із рядками «Зай, знай, ти вкрав мій рай», який має всі шанси стати впізнаваним серед шанувальників артистки. Водночас сама пісня нагадує про важливість говорити про свої почуття вчасно.

«Лиш останній вечір не віднімай», — звертається лірична героїня, намагаючись утримати дорогоцінну мить поруч із коханою людиною.

За словами співачки, ідея композиції народилася з роздумів про те, як часто люди відкладають найважливіші слова на потім, не помічаючи, що справжнє щастя складається саме з таких простих моментів.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу вперше показала обличчя новонародженого сина і розсекретила куму.

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