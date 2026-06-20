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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Аліна Гросу зблизька показала двомісячного сина Марка-Габріеля на кумедних фото

Малюк розчулив Мережу своїми гримасами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Аліна Гросу з сином

Аліна Гросу з сином / © instagram.com/alina_grosu

Співачка Аліна Гросу показала сина Марка-Габріеля та поділилася новими сімейними кадрами з двомісячним малюком.

Артистка потішила підписників свіжою порцією домашнього контенту. У Instagram вона опублікувала серію світлин із сином. На одному з кадрів хлопчик лежить у ліжечку та міцно тримає в руках іграшку. Особливу увагу шанувальників привернули фото, які зробила його бабуся. Саме вони виявилися найемоційнішими. Малюк не стримував своїх кумедних гримас і подарував мамі чимало приводів для усмішок.

Історія Аліни Гросу

Історія Аліни Гросу

Історія Аліни Гросу

Історія Аліни Гросу

Гросу дедалі частіше ділиться моментами материнства, хоча й не поспішає розкривати всі подробиці особистого життя. Цього разу увагу аудиторії привернули не лише зворушливі світлини, а й безпосередні емоції маленького Марка-Габріеля. На фото хлопчик то уважно розглядає все навколо, то кумедно морщиться перед камерою.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу заспівала про розлуку та зізналася, чим натхнена.

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