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Аліна Гросу зблизька показала двомісячного сина Марка-Габріеля на кумедних фото
Малюк розчулив Мережу своїми гримасами.
Співачка Аліна Гросу показала сина Марка-Габріеля та поділилася новими сімейними кадрами з двомісячним малюком.
Артистка потішила підписників свіжою порцією домашнього контенту. У Instagram вона опублікувала серію світлин із сином. На одному з кадрів хлопчик лежить у ліжечку та міцно тримає в руках іграшку. Особливу увагу шанувальників привернули фото, які зробила його бабуся. Саме вони виявилися найемоційнішими. Малюк не стримував своїх кумедних гримас і подарував мамі чимало приводів для усмішок.
Гросу дедалі частіше ділиться моментами материнства, хоча й не поспішає розкривати всі подробиці особистого життя. Цього разу увагу аудиторії привернули не лише зворушливі світлини, а й безпосередні емоції маленького Марка-Габріеля. На фото хлопчик то уважно розглядає все навколо, то кумедно морщиться перед камерою.
Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу заспівала про розлуку та зізналася, чим натхнена.