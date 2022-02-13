Alina Pash дала коментар "Світському життю" щодо поїздки до Криму та скандалу з Kalush Orchestra

Alina Pash дала коментар "Світському життю" щодо поїздки до Криму та скандалу з Kalush Orchestra

Соліст Kalush Orchestra розповість, як через суд вимагатиме перегляду результатів голосування.

Сьогодні о 18:20 у програмі "Світське життя" на каналі 1+1 дивіться сенсаційні подробиці довкола нацвідбору на "Євробачення-2022".

В ексклюзивному інтерв'ю Alina Pash прокоментує Катерині Осадчій усі скандали, що передували її перемозі. Так, виконавиця розповість про перетини кримського кордону 2015 року. Також Аліна прокоментує скандал з Kalush Orchestra. До слова, артистка звинувачувала колектив у плагіаті.

Окрім цього, соліст Kalush Orchestr, Олег Псюк, відповість Катерині Осадчій, як він через суд вимагатиме перегляду результатів глядацького голосування та чому він вважає, що перемогу Alina Pash не можна вважати чесною.

Олег Псюк та Катерина Осадча / instagram.com/svitsketv

Також у новому випуску "Світського життя" ведучий прямого ефіру нацвідбору Тімур Мірошниченко детально переповість, чому саме йому довелося на сцені декілька разів заново називати результати глядацького голосування.

Не пропустіть сенсаційний випуск "Світського життя" вже сьогодні, о 18:20.

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