Alina Pash емоційно переспівала хіт Kalush Orchestra та побажала гурту перемоги на "Євробаченні"

Сьогодні, 9 травня, мама української співачки Alina Pash, святкує день народження.

Виконавиця вирішила оригінально привітати рідну людину, тож присвятила їй незвичайну та емоційну композицію. Знаменитість поєднала три пісні - Gangsta's Paradise - Coolio, Stefania - Kalush Orchestra і "Рідна мати моя".

"Мамо, Вікторіє, з днем твого народження! Люблю. Дякую, що народила мене на цій землі, в Україні. Ти моя найголовніша перемога, моя Вікторія, бо навчила любити світ і невпинно йти далі, будучи сильною, попри всі незгоди. Я така щаслива бути твоєю донькою!" - звернулася до мами артистка.

Разом з тим, Аліна й не забула про гурт Kalush Orchestra, пісню якого вона переспівала на новий лад. Виконавиця побажала своїм конкурентам на нацвідборі на "Євробачення-2022" перемоги у пісенному конкурсі.

"Бажаю перемог Україні на всіх фронтах та, зокрема, Kalush Orchestra на "Євробаченні", - написала Аліна.

Схоже, учасники Kalush Orchestra та Alina Pash таки знайшли спільну мову після скандалу на нацвідборі на "Євробачення-2022". До слова, артистка звинувачувала колектив у плагіаті, а музиканти, своєю чергою, вважали, що Аліні на нацвідборі навмисно завищили голоси.

Конкурс "Євробачення-2022" відбудеться 10, 12 та 14 травня. KALUSH Orchestra змагатимуться за путівку до фіналу 10 травня. Сайт ТСН.ua, вже за традицією, вестиме трансляцію заходу і в режимі онлайн повідомлятиме читачам про перебіг подій на музичній першості.

Читайте також: