Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Alina Pash емоційно переспівала хіт Kalush Orchestra та побажала гурту перемоги на "Євробаченні"

Дата публікації
Перегляди
51
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Alina Pash емоційно переспівала хіт Kalush Orchestra та побажала гурту перемоги на "Євробаченні"

Alina Pash / instagram.com/alinapash

Сьогодні, 9 травня, мама української співачки Alina Pash, святкує день народження.

Виконавиця вирішила оригінально привітати рідну людину, тож присвятила їй незвичайну та емоційну композицію. Знаменитість поєднала три пісні - Gangsta's Paradise - Coolio, Stefania - Kalush Orchestra і "Рідна мати моя".

"Мамо, Вікторіє, з днем твого народження! Люблю. Дякую, що народила мене на цій землі, в Україні. Ти моя найголовніша перемога, моя Вікторія, бо навчила любити світ і невпинно йти далі, будучи сильною, попри всі незгоди. Я така щаслива бути твоєю донькою!" - звернулася до мами артистка.

Разом з тим, Аліна й не забула про гурт Kalush Orchestra, пісню якого вона переспівала на новий лад. Виконавиця побажала своїм конкурентам на нацвідборі на "Євробачення-2022" перемоги у пісенному конкурсі.

"Бажаю перемог Україні на всіх фронтах та, зокрема, Kalush Orchestra на "Євробаченні", - написала Аліна.

Схоже, учасники Kalush Orchestra та Alina Pash таки знайшли спільну мову після скандалу на нацвідборі на "Євробачення-2022". До слова, артистка звинувачувала колектив у плагіаті, а музиканти, своєю чергою, вважали, що Аліні на нацвідборі навмисно завищили голоси.

Конкурс "Євробачення-2022" відбудеться 10, 12 та 14 травня. KALUSH Orchestra змагатимуться за путівку до фіналу 10 травня. Сайт ТСН.ua, вже за традицією, вестиме трансляцію заходу і в режимі онлайн повідомлятиме читачам про перебіг подій на музичній першості.

Читайте також:

Наступна публікація