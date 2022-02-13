Alina Pash емоційно прокоментувала поїздку до окупованого Криму: "Це бісить"

Артистка зазначила, що надала усі необхідні докази, що їхала до АРК автобусом через Україну.

Представниця України на конкурсі "Євробачення-2022" Alina Pash стала найбільшою скандалісткою нацвідбору на співоче змагання.

Спочатку артистка звинуватила гурт Kalush в плагіаті, натомість її звинуватили у тому, що всупереч закону України і всупереч правилам нацвідбору на "Євробачення", Аліна виступала у Криму. 2019-го року у "Світському житті" Паш сказала, що літала до АРК через Росію:

"Так. Ми туди їздили. Ми їхали автобусом. Я багато літала і їздила. Я сказала в загальному, що ми летіли, багато ми їздили. У нас були концерти, гастролі. Я відповіла в загальному. Я не казала, що ми точно летіли і так далі", - уточнила артистка.

"Нічого більше не може спливти, за що мене могли б судити": Аліна Паш відреагувала на скандали

Паш додала, що у підтвердження того, що вона їхала автобусом до Криму 2015 року, у неї є довідки, які вона надала "Суспільному" перед фіналом нацвідбору:

"Пересічені кордони. Все є у "Суспільного", можете запитати, всі є повноцінні оригінали довідок і так далі. Повірте, це було складно. Це було 2015 року. Мені довелося давати запит, для того, щоб мені повірили, що я не жираф. Це бісить", - пояснила Паш.

Як ми писали раніше, перед фіналом нацвідбору під стінами ЦКМ НАУ, де відбувався нацвідбір, був пікет проти Аліни Паш. Від 2019-го співачка перебуває у базі сайту "Миротворець". І цей потік може з часом збільшитися і може ще щось виплисти:

"Нічого не може виплисти те, за що мене можуть судити. Агов! Аліна Паш співає українською мовою, говорить українською мовою, вона із Закарпаття. Вона творить культуру, традиції і буде це робити. У вас половина країни співає російською мовою. Бляха муха, давайте говорити по-чесному. Якщо ми вже скандалимо, якщо ви так Аліну Паш не любите, яка вона така нечесна. О боже, вона сфоткалась на Червоній площі. А скільки не фоткається і туди їздить", - емоційно висловилася Паш.

Як відомо, у результаті фіналу нацвідбору на "Євробачення" саме Аліна Паш цьогоріч представить нашу країну у Турині, Італія на міжнародному конкурсі. Артистка отримала найбільшу кількість балів від суддів та глядачів за виступ з композицією "Тіні забутих предків".

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