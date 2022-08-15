Alina Pash на скандальному фестивалі Sziget показала російським діджеям середній палець

На скандальному фестивалі у Будапешті виступили російські діджеї - Phlegmatic Dogs.

Під час їхнього номера була присутня й українська виконавиця - Alina Pash. Вона показала росіянам, як до них ставиться.

Протягом всього часу їхнього виступу артистка тримала плакат, на якому був напис – "Росіяни – вбивці та воєнні злочинці!". Також Аліна тримала синьо-жовтий прапор.

Alina Pash на фестивалі Sziget / Фото: instagram.com/alinapash

Окрім цього, знаменитість показала російським діджеям середній палець. Аби їм краще було її видно, Аліну підняли на плечі.

Alina Pash на фестивалі Sziget / Фото: instagram.com/alinapash

Зазначимо, у Будапешті 14 серпня також виступала й українська виконавиця – Олександра Заріцька. На сцені KAZKA висловила потужне антивоєнне гасло та закликала звільнити "азовців". Під час виступу виконавиці на проєкторі транслювалися кадри війни в Україні.

Також Олександра заспівала й з дітьми, які тікали від війни до Угорщини. Біженці тримали у руках синьо-жовті повітряні кульки, а співачка виконала пісню – "Плакала".

До слова, Alina Pash і Олександра Заріцька ходили з плакатами, на яких було написане антивоєнне гасло - "Росія – країна-терористка!" та "Росіяни – вбивці та воєнні злочинці!".

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