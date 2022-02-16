Alina Pash показала офіційну довідку від ДПСУ щодо її поїздки до Криму

Артистка також оголосила про розрив контракту зі своїм директором.

Переможниця Нацвідбору на "Євробачення-2022" Alina Pash розповіла про свою скандальну підроблену довідку нібито від ДПСУ щодо її поїздки до Криму 2015 року.

У своєму Instagram артистка оприлюднила допис, де пояснила, що поки вона чекала офіційну відповідь на свій запит від Прикордонної служби, член її команди "обрав не той шлях" та підготував фейковий документ.

"Що бачила я? Довідку. На вигляд – офіційну. В ній були справжні дати в'їзду до тимчасово окупованого Криму, правильно вказаний КПВВ "Чаплинка", через який я перетинала адміністративний кордон. Підстав вважати, що довідка не є справжня, ніхто з команди не мав. Яким саме чином, як та звідки член нашої команди міг отримати документ, який був наданий Суспільному, наразі невідомо", – написала вона.

Аліна додала, що якщо довідка, передана членом команди Суспільному, підроблена, то висновки мають зробити правоохоронні органи та суд. Зі свого боку артистка готова допомагати у встановленні істини.

Також виконавиця перепросила за скандал.

"Я хочу перепросити від імені свого проєкту перед українцями, перед Суспільним мовником, перед кожним, хто спостерігає цей негативний шум навколо мене. Шкода усвідомлювати, що свої ж пхають такі важкі і неприємні палки в колеса. Я розумію, що людиною із моєї команди рухало бажання допомогти, але такого роду допомога недопустима. Я громадянка України, я дотримуюсь законів, підтримую традиції, несу Україну в світ! Для мене гідність і честь набагато важливіша, ніж перемоги в будь-яких конкурсах", – зазначила Паш.

Співачка також заявила, що розриває контракт зі своїм директором і цим вже займаються юристи.

Крім того, сьогодні вона отримала відповідь на свій запит до ДПСУ. У ній йдеться, що інформація у базі даних зберігається лише протягом 5 років. А поїздка Паш відбулася більш ніж 6 років тому.

instagram.com/alinapash

Цю довідку артистка передала Суспільному. Тим часом, мовник заявив, що збори, де вирішиться, чи представлятиме Паш Україну на "Євробаченні", відбудуться 18 лютого о 12:00.

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