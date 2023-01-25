Alina Pash пригадала знайомство із Зеленським та показала архівне фото з ним 12 річної давнини

Українська виконавиця Alina Pash у день народження президента України Володимира Зеленського пригадала тепле знайомство з ним.

Артистка розповіла, що вперше зустріла Володимира Олександровича у 17 років. Тоді вона разом з батьками приїхала до столиці, адже вступала до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва.

Сім'я Аліни зупинилася у друзів. Як виявилося, вони були сусідами Володимира Зеленського та приятелювали з ним.

"Ми зробили "м'ясо по-капітанськи" у близьких друзів, хто прихистив нас. Так сталось, що ці друзі були сусідами та друзями сім'ї Зеленських і запросили їх також на святкування любові і сім'ї. Там я і вперше побачила того, кого бачила до цього тільки в телевізорі. "Світлі й файні люди" - подумала я. Пригадую, як ще по-закарпатськи не відставала в гуморі із Володимиром, попросила автограф, де він побажав перемог, популярності, слави, а головне - настрою і митей удачі, бо вони обов'язково будуть", - поділилася Аліна.

Alina Pash і Володимир Зеленський влітку 2010 року / Фото: instagram.com/alinapash

Виконавиця привітала президента з його днем народження та подякувала йому за все те, що він робить для країни.

"Через роки дивлюсь із повагою і розумію, що це перше відчуття щирості збереглося і досі. Тепер це наші президент та перша леді, за яких мені гордо. І окрім вітань хочу сказати вам дякую. Дякую, що даруєте надію і світло мільйонам українців", - написала артистка.

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