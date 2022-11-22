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Alina Pash прокоментувала фото на Красній площі та зізналась, що збрехала про поїздку до Криму

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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975
Час на прочитання
2 хв
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Alina Pash прокоментувала фото на Красній площі та зізналась, що збрехала про поїздку до Криму

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

Виконавиця прокоментувала скандал, який стався після нацвідбору на "Євробачення-2022".

Українська співачка Alina Pash взимку цього року потрапила у гучний скандал через те, що вона незаконно приїхала до окупованого Росією Криму і підробила довідку про поїздку.

Як пояснила виконавиця, спочатку вона дійсно вагалася, як саме вона потрапила на територію анексованого півострова, та не могла згадати деталей.

"Я справді почала сумніватися у тому, як це відбулося, тому що це було 2015 року. На той момент, з тим тиском, я почала сумніватися: а як це було насправді, може, я реально заїжджала, а я не пам'ятаю. Я почала себе ніби сама дурити. Я розумію, що це не класно, це тупо, це безвідповідально, і я беру на себе цей рюкзак із камінням, який мені треба буде нести", - прокоментувала виконавиця в інтерв'ю YouTube-каналу "Палає".

Alina Pash / © instagram.com/alinapash
Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

Аліна визнала, що таки незаконно в'їжджала до Криму з території Росії. Також співачка підтвердила, що історія з довідкою – це теж брехня, через яку їй дуже прикро.

"Так, я туди потрапила, на жаль, незаконним шляхом і я не мала права брати участь у Національному відборі. Я беру на себе цю відповідальність зараз. Це був публічний обман, виходить. І мені дуже прикро, що він такий гучний стався і ще й перед такими подіями. Хоча моя пісня була абсолютно про протилежне. Вся ця історія, це дуже неприємна історія брехні. Брехні із ціллю зробити щось хороше", - додала Аліна.

Також виконавиця прокоментувала і фото, яке було зроблене у Москві на Красній площі після подій 2014 року. На знімку Аліна стояла на тлі Кремля у кофтині із написом "Київ".

Фото: скріншот із відео / ©
Фото: скріншот із відео

"Мама казала: "Видали цю фотографію з Красної тої площі". Кажу: "Мамо, ти не розумієш, це мій стейтмент, що я із цією "Київ"-кофтиною стою, це десь мій стяг, червоно-чорний, блакитно-жовтий. Мама: "Це ніхто не зрозуміє", - прокоментувала Паш.

Зазначимо, Аліна Паш 2015 року виступала на весіллі у Криму на бек-вокалі в Ірини Білик. Згодом виявилося, що артистка незаконно приїхала на півострів – прилетіла літаком з Росії. Артистка надала довідку Суспільному, яка нібито підтверджувала, що вона приїхала до Криму з України. Та довідка виявилася фейковою.

© instagram.com/alinapash
Фото: instagram.com/alinapash

Тоді ж Аліна заявила, документ отримував член її команди, а сама вона й гадки не мала, що це все підробка.

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Дата публікації
Перегляди
975
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