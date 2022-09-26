Alina Pash прокоментувала розгляд справи про підробку документів на нацвідбір: "Я не ховаюся"

Взимку цього року виконавиця Alina Pash потрапила у гучний скандал. Знаменитість надала Суспільному мовнику фейкову довідку про те, що в'їжджала до Криму з боку України.

Скандал набув широкого розголосу. Своєю чергою, Національна поліція України відкрила провадження щодо підробки довідки.

Виконавиця розповіла, що справа нині не закрита. Вона ж, своєю чергою, співпрацює з поліцією. Зі Суспільним мовником співачка вже все владнала, а менеджера, який надав фальшиву довідку, Аліна звільняє.

Alina Pash / Фото: УНІАН

"Всі процеси ще відбуваються, і я до них дотична, тому що я абсолютно відкрита... Я не від чого не ховаюся... Ми на зв’язку із Суспільним Мовником, у нормальних стосунках. Я їх розумію, а вони мене, вже все прояснено повноцінно. Всі деталі ми владнали. Єдине, що Національна поліція має зреагувати щодо документів. З моїм менеджером ми розпрощаємося у плані юридичному, але морально між нами таки будь-який контакт закінчений. Він назрівав ще до Євробачення, тому нацвідбір став такою своєрідною крапкою між нами", - розповіла виконавиця в інтерв'ю "Музвар".

Нагадаємо, Аліна Паш виступала у Криму на весіллі 2015 року. Втім, співачка запевнила, що прибула туди не літаком, а автобусом. Артистка заявила, що довідки, які це підтверджують, вона надала Суспільному перед фіналом нацвідбору.

Фото: instagram.com/alinapash

Зі свого боку, активіст Сергій Стерненко заявив, що довідка артистки – підробка. Суспільний мовник відреагував на це та звернувся до ДПСУ для перевірки довідки, наданої командою Alina Pash.

В результаті довідка про те, що Паш в'їжджала до Криму з боку України, дійсно виявилася фейковою. І її, за словами Паш, Суспільному надав член її команди, бо у той час вона хворіла і не могла отримати її особисто. Потім співачка самостійно звернулася до Держприкордонслужби з запитом надати їй довідку. Однак дані про перетинання кордону/адміністративної межі з Кримом прикордонники зберігають п'ять років. Оскільки візит Паш у Крим був 2015-го, цей термін давно минув.

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