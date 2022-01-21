Alina Pash стала лауреаткою європейської музичної премії MMEA 2022

Співачка увійшла до п’ятірки найперспективніших молодих артистів Європи.

Відома українська співачка Alina Pash стала лауреаткою щорічної премії Music Moves Europe Awards 2022.

Так, виконавиця отримала грошовий приз у розмірі 10 тисяч євро на розвиток своєї музичної кар'єри.

Alina Pash здобула престижну премію

На своїй сторінці в Instagram знаменитість прокоментувала свою перемогу. Так, виконавиця зізналась, що вона щиро тішиться своїй перемозі.

Alina Pash здобула престижну премію

"Україна стає дедалі чіткіше видною своїми прекрасними сторонами: і талановитими людьми у різних сферах, і культурою та традиціями, і туризмом, і просто готовністю до того, аби рухатись у напрямку свідомого життя і любові у своїй країні до своєї країни", - прокоментувала свою перемогу зірка.

Разом з Аліною премію отримали Denise Chaila (Ірландія), ДEVA (Угорщина), Mezerg (Франція), Blanks (Нідерланди). Приз Великого журі присудили Meskerem Mees (Бельгія), а приз симпатій глядачів дістався Ladaniva (Вірменія).

Alina Pash здобула престижну премію

До слова, церемонія нагородження відбулася вчора, 20 січня, у Гронінгені, Нідерланди.

Нагадаємо, минулого року премію здобула реперка alyona alyona.

Читайте також: