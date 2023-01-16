Alina Pash стала ведучою престижної європейської музичної премії

Українська виконавиця Alina Pash поділилася, що стала ведучою престижної щорічної премії Music Moves Europe Awards.

Загалом, церемонія нагородження премії відбудеться 19 січня, а компанію виконавиці складе популярний нідерландський ведучий Фернандо Халман.

"Я б так хотіла поділитись цією новиною голосно й радісно, але це неможливо в умовах останніх подій в Дніпрі, загалом війни в Україні та звірств, які творить росія…Та наша задача — не зупинятись і продовжувати боротьбу. Йти вперед і робити все, щоб Україна звучала ще гучніше. Цьогоріч мені випала честь бути ведучою музичної премії Music Moves Europe Awards в компанії із Фернардо Халманом", - поділилася Аліна.

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

Зазначимо, минулого року виконавиця стала однією з лауреаток MMEA. Тоді артистка отримала грошовий приз у розмірі 10 тисяч євро на розвиток своєї музичної кар'єри.

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

Цьогоріч однією з номінанток теж стала українська виконавиця Jerry Heil. Артистка боротиметься за перемогу разом з 14 іншими європейськими артистами.

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