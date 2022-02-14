Alina Pash та гурт Delicious Ladies: у Мережі юзери обурюються "виступами" співачки у Росії

Свого часу артистка була учасницею цього колективу.
Навколо представниці України на "Євробаченні-2022" Alina Pash днями розгорівся новий скандал.
Так, після того, як співачку оголосили переможницею Національного відбору, у Мережі юзери почали ширити архівні афіші з анонсами виступів гурту Delicious Ladies у Росії. До слова, Аліна була учасницею цього колективу. Користувачі стали публікували фото, які нібито "підтверджують", що Паш виступала в РФ, коли вже почалася війна 2014 року. Зокрема, Delicious Ladies гастролював 26 квітня в Липецьку, 9 травня в Калінінграді та 21 червня в Сургуті.
Delicious Ladies | 21.06.2014 - Gallery Club (Surgut, Russia) http://instagram.com/deliciousladiesОпубліковано Delicious Ladies Четвер, 19 червня 2014 р.
Втім, як виявилося у квітні 2014-го Паш покинула колектив і до кавер-гурту прийшла нова вокалістка Лідія Скорубська, яка зараз відома як Lida Lee. Попри це, до серпня в афішах використовували фото з Паш.
Також Telegram-канал MUZVAR опублікував докази того, що Аліна Паш на момент концерту 9 травня була з родиною в Ужгороді. Також цю інформацію їм підтвердила мама артистки - Вікторія.
Уже в серпні в афішах фігурувала Лідія.
Delicious Ladies | 15.08.2014 - First Dacha (Riga, Latvia) http://instagram.com/deliciousladiesОпубліковано Delicious Ladies Вівторок, 12 серпня 2014 р.
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