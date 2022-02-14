Alina Pash та гурт Delicious Ladies: у Мережі юзери обурюються "виступами" співачки у Росії

Свого часу артистка була учасницею цього колективу.

Навколо представниці України на "Євробаченні-2022" Alina Pash днями розгорівся новий скандал.

Так, після того, як співачку оголосили переможницею Національного відбору, у Мережі юзери почали ширити архівні афіші з анонсами виступів гурту Delicious Ladies у Росії. До слова, Аліна була учасницею цього колективу. Користувачі стали публікували фото, які нібито "підтверджують", що Паш виступала в РФ, коли вже почалася війна 2014 року. Зокрема, Delicious Ladies гастролював 26 квітня в Липецьку, 9 травня в Калінінграді та 21 червня в Сургуті.

Втім, як виявилося у квітні 2014-го Паш покинула колектив і до кавер-гурту прийшла нова вокалістка Лідія Скорубська, яка зараз відома як Lida Lee. Попри це, до серпня в афішах використовували фото з Паш.

Також Telegram-канал MUZVAR опублікував докази того, що Аліна Паш на момент концерту 9 травня була з родиною в Ужгороді. Також цю інформацію їм підтвердила мама артистки - Вікторія.

Уже в серпні в афішах фігурувала Лідія.

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