Alina Pash відреагувала на смерть учасниці "Голосу країни" Давиденко та показала архівне фото з нею

Українська співачка Alina Pash відреагувала на смерть своєї однокурсниці, учасниці четвертого сезону "Голосу країни" Катерини Давиденко.

У своєму Instagam Аліна поділилася, що Катя була першою людиною з Донецька, з якою вона познайомилася. Alina Pash розповіла, якою співачка була за життя.

Катерина Давиденко / Фото: instagram.com/zebra_davidenko

"Відлетіла на небо душа Каті Давиденко. Дівчини, котра вміла зачаровувати голосом й харизмою, відкритістю і вогнями. Перша моя донеччанка в житті, провідниця у свій рідний край та провідниця мене до естрадно-циркової академії, де ми вчилися разом. Пригадую, як вона показувала Київ і запевняла, що мені треба там жити і нічого не боятися, що все буде клас", - пригадала Паш.

Аліна також показала архівне фото, де зображена із Катериною Давиденко та її сестрою – Дашею.

"Катя залишиться назавжди яскравим промінчиком справжності серед сірих хмар – саме такою я її бачила завжди", - додала Аліна.

Alina Pash з Катериною Давиденко та її сестрою / Фото: instagram.com/alinapash

Нагадаємо, днями український шоубізнес сколихнула сумна новина – померла співачка Катерина Давиденко. Спочатку в ЗМІ вважали, що причиною смерті Каті стала пневмонія. Згодом на зв'язок вийшла сестра співачки та розповіла, що ж насправді забрало життя Катерини.

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