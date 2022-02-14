Alina Pash відреагувала на заяву, що її довідка про поїздку до Криму – підробка

Alina Pash відреагувала на заяву, що її довідка про поїздку до Криму – підробка

Артистка говорить, що знову подала запит, аби отримати довідку.

Переможниця нацвідбору на "Євробачення-2022" Alina Pash прокоментувала скандальну заяву активіста Серія Стерненка, що її довідка про поїздку до Криму – підробка.

Співачка говорить, що запит на те, аби отримати документ від Прикордонної служби України подавав її помічник. Щойно вони отримали довідку, одразу віддали представникам Суспільного.

"Я хворіла, тому дала письмовий дозвіл представнику команди запросити довідку від Прикордонної служби України. По довіреності було надіслано цей запит, відповідь прийшла досить пізно, майже в день відбору. Представник моєї команди одразу надав докази Суспільному", - прокоментувала Аліна.

Паш також додала, що подала повторний запит до Прикордонної служби, аби вже власноруч отримати довідку. Аліна пообіцяла, щойно вона отримає документ, одразу ж оприлюднить його.

"Я буду брати стільки довідок, скільки потрібно, аби довести, що я нічого не порушувала", - заявила Паш.

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