Alina Pash випустила щемливе відео на трек, написаний після бомбардування пологового будинку в Маріуполі

Українська співачка Alina Pash вперше від початку повномасштабної війни РФ проти України випустила нову композицію HEAVEN.
Нову композицію HEAVEN та відео до неї Alina Pash присвятила дітям, які страждають від війни щодня.
Пісня була написана одразу після бомбардування пологового будинку в Маріуполі. Ця трагедія – рана, що не загоїться ніколи. І ще більш нестерпний біль приходить від усвідомлення того, що такі злочини вчиняються Росією щодня.
Відео сповнене болю та відчаю, які, за словами Аліни Паш ми, українці, маємо трансформувати у силу та світло заради майбутнього нашої країни та наступних поколінь.
Кліп на пісню Heaven був знятий в Литві, в поселенні Кернаве, середньовічній столиці Литовського князівства. У зніманнях взяли участь вимушені переселенці з України (зокрема сім'я, яка врятувалася з-під окупації в Херсонській області).
Також у відео ви можете побачити українську акторку Вікторію Булітко та комікесу Наталію Гаріпову.
Відео не сталося б без підтримки River Sound Studio та небайдужих представників кіноіндустрії, які на добровільних засадах надали локацію, техніку та допомогли у знімальному процесі.
"Перші два тижні війни здавались одним нескінченним страшним сном – їсти не виходило, спала по декілька годин, тіло ставало сірим і важким… Та коли тато мобілізувався, в останню нашу вечерю перед виїздом, він звернувся до мене із проханням: "Ти обрала нести світло крізь творчість, крізь музику, вірно? Це твій особистий свідомий вибір, як я пригадую. Отож, роби це й зараз. Не згуби в собі митця. Твори й поширюй правду про Україну, як чує твоє серце". Я ніколи не забуду той погляд, ту розмову. Відтоді я вкладую всі свої емоції першочергово у пісні, списуючи свій блокнот. Там багато болючого, нестерпного, але водночас сильного і проривного. Мабуть, ніколи в житті я так сильно не вірила в силу добра і в силу землі, звідки я родом", - прокоментувала Паш.
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