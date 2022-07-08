Alina Pash випустила щемливе відео на трек, написаний після бомбардування пологового будинку в Маріуполі

Нову композицію HEAVEN та відео до неї Alina Pash присвятила дітям, які страждають від війни щодня.

Пісня була написана одразу після бомбардування пологового будинку в Маріуполі. Ця трагедія – рана, що не загоїться ніколи. І ще більш нестерпний біль приходить від усвідомлення того, що такі злочини вчиняються Росією щодня.

Відео сповнене болю та відчаю, які, за словами Аліни Паш ми, українці, маємо трансформувати у силу та світло заради майбутнього нашої країни та наступних поколінь.

Кліп на пісню Heaven був знятий в Литві, в поселенні Кернаве, середньовічній столиці Литовського князівства. У зніманнях взяли участь вимушені переселенці з України (зокрема сім'я, яка врятувалася з-під окупації в Херсонській області).

Також у відео ви можете побачити українську акторку Вікторію Булітко та комікесу Наталію Гаріпову.

Відео не сталося б без підтримки River Sound Studio та небайдужих представників кіноіндустрії, які на добровільних засадах надали локацію, техніку та допомогли у знімальному процесі.

"Перші два тижні війни здавались одним нескінченним страшним сном – їсти не виходило, спала по декілька годин, тіло ставало сірим і важким… Та коли тато мобілізувався, в останню нашу вечерю перед виїздом, він звернувся до мене із проханням: "Ти обрала нести світло крізь творчість, крізь музику, вірно? Це твій особистий свідомий вибір, як я пригадую. Отож, роби це й зараз. Не згуби в собі митця. Твори й поширюй правду про Україну, як чує твоє серце". Я ніколи не забуду той погляд, ту розмову. Відтоді я вкладую всі свої емоції першочергово у пісні, списуючи свій блокнот. Там багато болючого, нестерпного, але водночас сильного і проривного. Мабуть, ніколи в житті я так сильно не вірила в силу добра і в силу землі, звідки я родом", - прокоментувала Паш.

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