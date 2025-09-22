Alina Pash вперше за тривалий час повернулася до України та приголомшила виступом у дуеті з MONATIK

Alina Pash / © instagram.com/alinapash

Українська співачка Alina Pash вперше за тривалий час повернулася до України та вже навіть встигла виступити на великій сцені.

Два роки тому виконавиця покинула країну. Артистка переїхала до США, де й оселилася. Зі Штатів співачка виїжджати не могла. Alina Pash чекала на отримання візи талантів та грінкарти. І ось, коли нарешті артистка досягнула цього, вона нарешті може виїжджати за межі США.

"Два роки без дому. Два роки очікування візи талантів та грінкарти — за можливість знову дихати на повні груди й вільно їздити світом. І от я тут. Вдома. В Україні", - поділилася артистка.

Звичайно, першим ділом Alina Pash приїхала до України. Повернення співачки було ефектним – вона виступила в дуеті з MONATIK на його концерті в "Палаці спорту". Разом вони виконали їхню спільну пісню "Скромність". Alina Pash відверто зізнається, що відчула неабияке піднесення та натхнення. Артистка вдячна колегам, друзям та прихильникам за підтримку та віру в неї.

Alina Pash та MONATIK / © instagram.com/alinapash

"Перше "привіт, Києве" сталося на сцені "Палацу спорту" разом із MONATIK. Скажіть, це не диво? Понад десять тисяч людей. Ми співали, танцювали, кричали в унісон. Хвиля підняла нас усіх, і мене теж. Я, чесно скажу, натхненна до сліз. Я вдячна до мурах. Я щаслива, що отримую стільки любові від друзів, від колег, від людей, які просто приходять і дарують мені свої серця", - зазначила артистка.

Нагадаємо, MONATIK на концерті заспівав чимало дуетів. Зокрема, він виконав із Володимиром Дантесом та Олексієм Дурнєвим пісню "Музика". Щоправда, не минулося без казусів. Дантес під час виконання трюку з покиданням сцени розбив лоба.