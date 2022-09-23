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Alina Pash запрем'єрила фантастичний кліп "Тіні забутих предків" про силу української культури

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Alina Pash запрем'єрила фантастичний кліп "Тіні забутих предків" про силу української культури

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

Співачка Alina Pash здивувала фанів метафоричним відео про культурну спадщину українців.

Нарешті Alina Pash порадувала своїх шанувальників прем'єрою відео до пісні "Тіні забутих предків", з якою брала участь у Національному відборі на "Євробачення-2022".

Як зізналася співачка, після початку повномасштабної війни в Україні вона переосмислила рядки свого хіта та створила кліп у новому прочитанні його сенсу.

"Відео є метафоричним – воно відображає різноманітність української культури. Від глибоких вод до високих гір лунає Батьківщина", - розповіла виконавиця.

Фантастичні кадри, які показані у відео, були відзняті в різних регіонах Італії.

"Підводні зйомки відбувалися в найглибшому у світі басейні з термальною водою Y-40, а гірські зйомки проходили в італійських Доломітах", - розповіла Аліна.

Шанувальники співачки залишилися в захваті від нового кліпу - своїми враженнями вони поділилися в коментарях під прем'єрою.

  • Неймовірна сильна робота! Все поєдналося: голос, відеоряд! Емоції - мурахи!
  • Це магія. Як завжди, зачаровує!
  • Без слів, це така краса! 

Нагадаємо, раніше Alina Pash виступила на скандальному фестивалі Sziget та показала російським діджеям середній палець.

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