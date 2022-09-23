Alina Pash запрем'єрила фантастичний кліп "Тіні забутих предків" про силу української культури

Співачка Alina Pash здивувала фанів метафоричним відео про культурну спадщину українців.
Нарешті Alina Pash порадувала своїх шанувальників прем'єрою відео до пісні "Тіні забутих предків", з якою брала участь у Національному відборі на "Євробачення-2022".
Як зізналася співачка, після початку повномасштабної війни в Україні вона переосмислила рядки свого хіта та створила кліп у новому прочитанні його сенсу.
"Відео є метафоричним – воно відображає різноманітність української культури. Від глибоких вод до високих гір лунає Батьківщина", - розповіла виконавиця.
Фантастичні кадри, які показані у відео, були відзняті в різних регіонах Італії.
"Підводні зйомки відбувалися в найглибшому у світі басейні з термальною водою Y-40, а гірські зйомки проходили в італійських Доломітах", - розповіла Аліна.
Шанувальники співачки залишилися в захваті від нового кліпу - своїми враженнями вони поділилися в коментарях під прем'єрою.
- Неймовірна сильна робота! Все поєдналося: голос, відеоряд! Емоції - мурахи!
- Це магія. Як завжди, зачаровує!
- Без слів, це така краса!
Нагадаємо, раніше Alina Pash виступила на скандальному фестивалі Sziget та показала російським діджеям середній палець.
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