Alina Pash заявила про готовність їхати на "Євробачення-2022" разом з Kalush Orchestra

Alina Pash заявила про готовність їхати на "Євробачення-2022" разом з Kalush Orchestra

Також виконавиця звернулася до прихильників гурту.

Після фіналу нацвідбору на "Євробачення-2022" думки українців розділилася.

Хтось вважає, що представляти Україну на пісенному конкурсі має переможниця нацвідбору Alina Pash, а хтось переконаний, що перше місце мав посісти гурт Kalush Orchestra.

На цьому тлі виник серйозний скандал. А гурт Kalush Orchestra переконаний, що голоси були сфальсифіковані.

Аліна Паш вирішила звернутися до прихильників колективу. Так, співачка заявила, що "вона їм не ворог".

Alina Pash звернулась до фанів Kalush Orchestra / instagram.com/alinapash

"Шанувальники гурту Kalush Orchestra, я вам не ворог. Нам, українцям, потрібно єднатися у такий важливий для країни час", - написала Паш у своєму Instagram.

Користувачі Мережі, своєю чергою, запропонували Аліні поїхати на "Євробачення-2022" разом з Kalush Orchestra.

"Я готова, якщо це примирить країну і змусить задуматися над важливішими проблемами, які відбуваються зараз", - відповіла Аліна.

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