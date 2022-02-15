Alina Pash заявила про готовність їхати на "Євробачення-2022" разом з Kalush Orchestra

Також виконавиця звернулася до прихильників гурту.
Після фіналу нацвідбору на "Євробачення-2022" думки українців розділилася.
Хтось вважає, що представляти Україну на пісенному конкурсі має переможниця нацвідбору Alina Pash, а хтось переконаний, що перше місце мав посісти гурт Kalush Orchestra.
На цьому тлі виник серйозний скандал. А гурт Kalush Orchestra переконаний, що голоси були сфальсифіковані.
Аліна Паш вирішила звернутися до прихильників колективу. Так, співачка заявила, що "вона їм не ворог".
"Шанувальники гурту Kalush Orchestra, я вам не ворог. Нам, українцям, потрібно єднатися у такий важливий для країни час", - написала Паш у своєму Instagram.
Користувачі Мережі, своєю чергою, запропонували Аліні поїхати на "Євробачення-2022" разом з Kalush Orchestra.
"Я готова, якщо це примирить країну і змусить задуматися над важливішими проблемами, які відбуваються зараз", - відповіла Аліна.
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