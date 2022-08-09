Alina Pash заявила, що поїде виступати на фестиваль, у якому братимуть участь російські артисти

Українська співачка Alina Pash повідомила, що не відмовиться від участі у фестивалі, де також виступатимуть російські артистки. Співачка пояснила свою позицію.

Виконавиця Alina Pash буде виступати на фестивалі Sziget, який відбуватиметься в Угорщині 10-15 серпня.

Утім, на заході також будуть присутні й російські артисти. Навіть попри це, Аліна все ж вирішила виступати. Знаменитість пояснила, що спочатку думала відмовитися. Та згодом зважила всі "за" та "проти". По-перше, знаменитість взяла до уваги, що інші українські артисти, які теж заявлені у лайнапі, погодилися на виступ. По-друге, це великий фестиваль, тож, на думку виконавиці, цей майданчик має мати противагу росіянам.

"Я серйозно міркувала над варіантом, аби відмовитися від участі. Проте для виваженого рішення ми з командою ще й оцінили альтернативні втрати України від відсутності на сцені такого великого фестивалю українського голосу. Тоді цей майданчик не буде мати противаги росіянам", - зазначила Паш.

Alina Pash про виступ на фестивалі з російськими артистами / Фото: instagram.com/alinapash

Виконавиця також додала, що запрошені українські артисти вимагали від організаторів фестивалю скасувати виступи росіян. Sziget пішов на зустріч українцям, але в іншій формі. Росіяни залишилися в лайнапі.

"Так, це цинічного з їхньої сторони підтримувати Україні і легалізовувати росіян одночасно. І можна були би здійснити скандал публічно, проте це б мало ризик скасувати "здобутки дипломатії" і щонайгірше – лишити на фестивалі лише голос росіян. Це дуже непростий і болісний компроміс. Проте ми переконані, що своєю "правильною" присутністю ми допоможемо Україні на міжнародній арені набагато більше, аніж демонстративним демаршем", - додала Аліна.

Alina Pash про виступ на фестивалі з російськими артистами / Фото: instagram.com/alinapash

До слова, зірка зазначила, що нині разом з іншими українськими артистами готує ініціативу, аби вирішити проблему присутності росіян у лайнапах міжнародних музичних фестивалів. Та про це вона розповість згодом.

Alina Pash про виступ на фестивалі з російськими артистами / Фото: instagram.com/alinapash

Поки ж Аліна обіцяє, що зробить усе можливе на Sziget, аби російським артистам було соромно за те, що їхня країна розв'язала жахливу війну в Україні.

"На Sziget я готую особливе шоу. Зроблю все можливе, аби ці артисти могли відчути сором за те, що вони є частиною суспільства, котре веде війну проти України та проти вільного світу", - наголосила співачка.

Alina Pash про виступ на фестивалі з російськими артистами / Фото: instagram.com/alinapash

Зазначимо, на фестиваль запрошені такі українські артисти, як Krapka;Koma, Ragapop, Luiku, E.Lina, Fo Sho, Kazka, Daria Kolosova та Etapp Kyle, Constantine, DJ MIURA та Postman. З російських артистів там буде виступати Ніна Кравіц.

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