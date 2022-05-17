Alina Pash заявила, що разом з Іриною Білик виступала в окупованому Криму

Alina Pash заявила, що разом з Іриною Білик виступала в окупованому Криму

Після нацвідбору на "Євробачення-2022" на співачку Alina Pash посипався шквал критики.

Зокрема, й через те, що виконавиця 2015 року виступала в окупованому Криму. А після перемоги гурту Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022" артистці це знову нагадали.

Утім, в Instagram-stories співачка вперше зізналась, що виступала в окупованому Криму не сама, а з народною артисткою України – Іриною Білик.

"Я не виступала в РФ. Якщо ви маєте на увазі мій виступ на бек-вокалі із Іриною Білик у її друзів на весіллі в Криму, то не треба визнавати Крим російським. Крим – це Україна", - зазначила Аліна.

Alina Pash про виступ у Криму з Іриною Білик / Фото: instagram.com/alinapash

Водночас співачка додала, що визнала свою помилку. А Kalush Orchestra вона привітала з перемогою на "Євробаченні-2022".

"Після перемоги України я привітала Kalush Orchestra, як і підтримувала до. Мені не потрібно реабілітовуватися, адже я просто захищаю свою гідність", - додала Аліна.

Нагадаємо, переможниця Національного відбору на "Євробачення-2022" Аліна Паш виступала у Криму на весіллі 2015 року. Виконавиця також показувала довідку, що перетинала кордон з боку України. Утім, документ виявився фейковим.

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