Alina Pash зі сльозами на очах розповіла про розрив з коханим-французом

Alina Pash зі сльозами на очах розповіла про розрив з коханим-французом

Пара розійшлася два роки тому, однак артистці й досі важко про це говорити.

Українська співачка Alina Pash поділилася, що багато в чому відбулася як особистість завдяки коханню.

У програмі "Зірковий шлях" виконавиця зізналася, що її колишній, французький музикант на ім'я Джо, допомагав їй творити і, як каже Аліна, саме він навчив її писати музику.

Alina Pash і Джо / Світське життя

Про цю колоритну парочку говорили, що вони навіть були одружені. Втім, Паш спростувала цю інформацію. Чутки поширилися у Мережі після того, як закохані знялися у фотосесії у весільних вбраннях:

Alina Pash і Джо / Світське життя

"Я не одружена і ніколи не була. У нас була фотосесія в такому ржачному форматі. Багато говорили що і розведена, і чоловік у неї афро. Ні, не афро", - сказала артистка.

Декілька років тому пара розірвала стосунки. Зараз, за словами Паш, вони товаришують. Проте, коли ведуча захотіла з Аліною поговорити про її трек "Абулія", Аліна, ледь стримуючи сльози, попросила не питати про це.

"Повернемось трохи до теми тих же стосунків і, часом, маніпуляцій, або… ну токсичні одне одному. Але ти кохаєш… і дуже-дуже, врешті решт, виходить складно взяти і просто відрізати. Це складніше", - пояснила виконавиця.

Однак Аліна вдячна, що Джо був у її житті. Співачка говорить, що той розрив її кардинально змінив, а часті скандали додали досвіду:

"Я суперемоційна дівчинка. В мені і агресії багато, і злості, і образи. Я не свята, або в балансі. Я вчусь. Виявляється, завжди треба стежити за тим, що ти говориш, особливо у нас в Україні", - сказала Паш.

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