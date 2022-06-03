Alina Pash зробила шокувальну заяву: "Мої дії легалізовували окупацію Криму та війну РФ проти України"

Українська співачка Alina Pash досі розгрібає наслідки скандалу, який виник навколо неї після участі у нацвідборі на "Євробачення-2022".

Цього разу Аліна Паш дала відверте інтерв'ю, у якому раз і назавжди розставила всі крапки над "і". Зокрема, вона визнала, що її довідка про поїздку до Криму 2015-го року дійсно є фейковою. Також вона принесла вибачення за те, що збрехала в інтерв'ю "Суспільному" про те, як перетинала кордон Криму:

"Довідка – несправжня, беру на себе усю відповідальність за ситуацію, приношу свої вибачення "Суспільному" і суспільству. Коментування перетину кордону з Кримом – я сказала неправду в інтерв'ю "Суспільному", приношу свої вибачення мовнику та громадськості за це. Усі мої дії, що прямо чи опосередковано легалізовували окупацію Криму та війну Росії проти України – я прошу вибачення перед усім суспільством за ці вчинки", - наголосила виконавиця.

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Вона визнала також й те, що її репутація після скандалу дискредитована і довіри до неї немає.

"Я планую дати ще інтерв'ю у відео форматі, де можна буде оцінити мою щирість і, ймовірно, зробити нові оцінки. І, звісно, не сподіваюсь на розуміння чи любов одразу – знаю, що найкраще за все скаже час та мої дії", - додала артистка.

Нагадаємо, що Alina Pash брала участь у нацвідборі на "Євробачення-2022", на якому перемогла. Втім, після її перемоги з'ясувалося, що артистка 2015-го року незаконно перетнула кордон України – Паш виступала на весіллі у Криму, куди потрапила літаком з Москви.

Пізніше стало відомо, що Аліна надала "Суспільному", яке організовувало нацвідбір, довідку, що нібито потрапила до Криму з боку України, та довідка виявилася підробленою. І її, за словами Паш, "Суспільному" надав член її команди, бо у той час вона хворіла і не могла отримати її особисто.

Врешті, від України на "Євробаченні-2022" виступав гурт Kalush Orchestra, який на нацвідборі посів друге місце. Колектив тріумфально переміг на міжнародному пісенному конкурсі.

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