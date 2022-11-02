Аліна Шаманська гнівно звернулася до Asti, яка родом із Черкас: "Ти, с*ка, сиділа під бомбами і поїхала до Росії"

Українська блогерка також розповіла про своє ставлення до зрадниці Ані Лорак, якою дуже захоплювалася.

Дружина українського актора та режисера Руслана Ханумака, українська блогерка Аліна Шаманська поділилася, хто з артистів її найбільше розчарував під час повномасштабної війни.

Шаманська ніколи не приховувала, що захоплюється Ані Лорак. Втім, все захоплення як рукою зняло, коли співачка-зрадниця показала своє ставлення до вторгнення РФ до України.

"Я її любила багато років. Вона для мене чомусь була взірцем. Вона мене дуже розчарувала і вбила всю любов до неї. Я тепер не слухаю, не люблю і не дивлюся за нею. Мені шкода", - сказала Шаманська у програмі "Слава+".

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Також Аліна емоційно розкритикувала співачку Анну Asti, яка раніше співала у дуеті Artik & Asti і яка родом із Черкас:

Artik & Asti / Фото: instagram.com/artik

"Оця Asti кончена. Це просто треш. Це перша співачка, яка під час війни випустила кліп із Кіркоровим. Вона з Черкас. Я зараз розповім секрет. Вона перші дні війни провела (в Україні - прим. ред) під бомбами зі своїм чоловіком-росіянином і зі своєю родиною. Вони сиділи в підвалі. Це достовірна інформація. І ти, с*ка, сиділа під бомбами під час війни і приїжджаєш до Росії і випускаєш кліп з Кіркоровим. Мені здається, це найбільший щур", - сказала Шаманська.

Asti / Фото: instagram.com/astiselfmade

Також блогерку обурює, що українці продовжують слухати Asti. Вона залишається в топі українського ITunes.

Водночас Аліна розповіла, хто її захопив під час повномасштабної війни: "Віталій Козловський. Мені здається, він відкрився абсолютно по-іншому зараз. Він став щирим. Він не боїться говорити правду", - зізналася блогерка.

Аліна зізналася, що підчас благодійного концерту в США до Козловського підійшли російські фани і хотіли з ним сфотографуватися. При чому вони говорили, що їм дуже соромно і вони люблять Україну. За словами Шаманської, він у дуже агресивній формі відмовив росіянам і не побоявся висловити свою лють.

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