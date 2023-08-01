Аліна Шаманська налякала кадрами, як поліцейські вертольоти кружляли над її будинком у США

У районі, де живе блогерка з сином, шукали злочинця.

Українська ведуча та блогерка Аліна Шаманська перелякалася, коли побачила над своїм будинком у США вертольоти поліції.

Тривалий час знаменитість не з'являлася у сторіз в Instagram, адже планувала відпочити від соцмереж, однак Аліна не змогла не розповісти приголомшливу історію, що трапилася з нею.

Як поділилася Шаманська, у їхньому районі у Лос-Анджелесі почалася справжня паніка, коли на вулицях з'явилася поліція та закружляли пошукові вертольоти.

Фото: instagram.com/shamankaa

"Я не знаю, що трапилося, але це щось серйозне. Не так я планувала в сторіз виходити. Просто вертоліт кружляє над моїми дверима. Це значить, що хтось зараз тікає. І скоріше за все, з пістолетом. Запускати вертоліт, щоб він кружляв над парком, якщо він вкрав телефон, не будуть", - поділилася Шаманська.

Фото: instagram.com/shamankaa

У цей час син Аліни був на тренуванні з футбол, тож блогерка швидко побігла забирати його додому, але хлопчик дуже хотів піти на допомогу поліції.

"Футбол зупинили. А дале ще треба було докласти зусиль, щоб забрати Артура додому. Артур рвався захищати Америку голими руками! Пишаюсь його сміливістю", - розповіла Аліна.

Фото: instagram.com/shamankaa

Фото: instagram.com/shamankaa

Що саме стало причиною такої термінової пошукової операції наразі блогерці невідомо, тому вона планує звернутися до адміністрації будинку.

Читайте також: