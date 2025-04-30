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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Аліна Шаманська подала до суду на ексчоловіка Ханумака і пояснила чому

Блогерка відповіла, чи збирається позбавляти колишнього обранця батьківських прав.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Аліна Шаманська та Руслан Ханумак

Аліна Шаманська та Руслан Ханумак / © instagram.com/shamankaa

Українська ведуча та блогерка Аліна Шаманська, яка раніше розповіла про невдале побачення з американцем, зізналась, що судитиметься з ексчоловіком, актором та режисером Русланом Ханумаком.

Знаменитість подала до суду на колишнього через їхнього спільного сина. Зокрема, експодружжя виховує 7-річнчого Артура. Шаманська не забороняє Ханумаку бачитися з дитиною. Утім, блогерка говорить, що актор не дотримується своїх обіцянок. Ханумак вчасно не повертає сина додому. Окрім того, чоловік маніпулює хлопчиком, грубо з ним спілкується та налаштовує проти мами. Врешті, Шаманська подала позов до суду, аби визначити місце проживання Артура та встановити графік його зустрічей з батьком.

"Ми подали позов на визначення місця проживання дитини. Я дозволятиму і не заборонятиму Ханумаку бачитися з сином, але з дотриманням певних графіків та умов, які не дотримуються зараз. Тобто просто взяв на вихідні та повернув. Якщо не дотримуватиметься умов, то порушуватиме закон. Ми тільки подали документи", — розповіла блогерка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Аліна Шаманська, Руслан Ханумак та їхній син

Аліна Шаманська, Руслан Ханумак та їхній син

Позбавляти колишнього чоловіка батьківських прав Шаманська не планує. Блогерка говорить, що в Україні це нелегко зробити. Окрім того, вона хоче, щоб син бачився з татом та проводив із ним час. А Ханумаку ж вона бажає віднайти своє щастя, аби він припинив травмувати Артура.

"Подати позов на позбавлення батьківських прав практично нереально. Але в мене немає мотиву позбавляти батьківських прав. Я взагалі бажаю йому найбільшого щастя в цьому житті, щоб він заспокоївся, не травмував мого сина. Я хочу, щоб моя дитина не страждала від того, що відбувається", — розповіла блогерка.

Нагадаємо, раніше Аліна Шаманська шокувала подробицями про шлюб із Русланом Ханумаком. Блогерка також зізналась, що стало останньою для неї краплею, після чого вона подала на розлучення.

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