Аліна Шаманська погладшала на 10 кіло і розкрила причину: "Не влажу в 80% своїх речей"

Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa

Реклама

Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська погладшала на 10 кілограм.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Блогерка говорить, що набрала вагу на тлі стресу, недосипання та імпульсивного переїдання. Аліна зізнається, що їсть те, що бачить, і навіть не тому, що "хоче", а через виснаження в неї просто немає ресурсу на приготування їжі.

Блогерка також зазначила, що на 2026 рік мала чіткий план – налагодити режим, займатися спортом та правильно харчуватися. Проте з цим всім поки що не складається. Аліна Шаманська зізнається, що таким чином заїдає свою внутрішню тривогу.

Реклама

"Я поправилась на 10 кг. Я не влажу в 80% своїх речей…Я їм просто те, що бачу, не тому, що "хочу", а через відсутність ресурсу щось собі готувати… "Краще ж" швидко з'їсти цукерку, яка валяється, ніж йди і варити гречку і робити салат. Це не про бажання їсти – це бажання кормити внутрішню тривогу", - відверто поділилась блогерка.

Аліна Шаманська з сином

Нагадаємо, нещодавно співачка Lida Lee відверто заговорила про свою вагу. Виконавиця зізналась, чому набрала зайві кіло.