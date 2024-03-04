Аліна Шаманська показала себе до та після пластики і здивувала, як змінилася

Відома блогерка та ведуча Аліна Шаманська 3 березня відсвяткувала день народження. Знаменитості виповнилося 36 років.

У святковий день блогерка вдалася у спогади. Вона переглянула архівні світлини та поділилася ними у своєму Instagram. Зокрема, Шаманська на фото 16-річної давнини показала, який вигляд мала до пластичних операцій.

"Ну нащо ж ти зробила ринопластику? Зіпсувала себе…". Але я в той період відчувала себе богинею", - підписала кадр блогерка.

Аліна Шаманська в юності / Фото: instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська порівняла знімки, які були зроблені до та після пластичних операцій. Як зазначила знаменитість, нині вона собі подобається значно більше.

"Де маю молодший вигляд?" – поцікавилася Аліна.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Окрім того, блогерка звернулася до себе з минулого. Знаменитість перепросила за те, що раніше не любила себе. Також ведуча зазначила, що вона дійсно досягла значних результатів, хоча й довелося подолати тернистий шлях.

"Маленька Аліна, я тебе люблю! Вибач, що інколи тебе не любила…У тобі є потужна сила, яка змінить все твоє життя…Ти здійсниш усі свої мрії, хоча й буде непросто, але й ти ніколи не шукала простих шляхів", - поділилася блогерка.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, нещодавно довкола Аліни Шаманської розгорівся скандал. Колишній чоловік блогерки – режисер Руслан Ханумак – висміяв її шоу на YouTube-каналі. Аліна публічно відповіла на насмішки свого екскоханого.

Читайте також: