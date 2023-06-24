Аліна Шаманська показала, як ховалася в укритті під час атаки на Київ: "Прокинулася від вибуху"

В ніч проти 24 червня росіяни знову завдали масованого удару по Україні.

Блогерка та телеведуча Аліна Шаманська показала, як ховалася від чергової нічної атаки росіян по столиці.

Як розповіла Аліна у сторіз в Instagram, вона не одразу відреагувала на сигнал повітряної тривоги та не спустилася в укриття. Однак вже за короткий час вона прокинулася від гучного вибуху. Одразу ж блогерка поквапилася спуститися до паркінгу.

"Не пішла в укриття. Прокинулася від вибуху", - підписала фото у ліфті Шаманська.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

О третій годині ночі Шаманська, як і більш українців, не спала, бо очікувала на припинення обстрілів та відбій повітряної тривоги. Як розповіла зірка, за декілька годин їй довелося одразу ж їхати на знімання.

"Завтра грим на 7:00. Знімання, до якого я мала готуватися на свіжу голову. Зустріч, на яку ми чекали два роки. А потім ще два знімання. Я хотіла просто виспатися, щоб усе осилити і мозок гарно працював. Бо завтра мій останній день у Києві", - написала Шаманська.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Зазначимо, що зірка нещодавно приїхала до України. Від початку повномасштабної війни вони з сином мешкає у Сполучених Штатах.

Нічна атака 24 червня - що відомо

У ніч проти 24 червня російські загарбники завдали масованого удару по Україні крилатими ракетами Х-101/Х-555, іранськими дронами "Shahed" та зенітними керованими ракетами із С-300. Внаслідок удару по столиці було зруйновано 24-поверховий будинок - попередньо загинуло троє людей.

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