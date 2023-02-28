Аліна Шаманська показала, які цінні речі знайшла на смітнику в США: "Чергова спокуса"

Блогерка здивована тим, що викидають на вулицю у США.

Українська блогерка Аліна Шаманська намагається звикнути до нового життя у Америці разом з сином.

Пристосуватися доводиться не лише до нової мови та законів, а й до менталітету місцевих жителів. Так, наприклад, Шаманська показала, що на смітниках у Каліфорнії можна знайти багато цінних речей.

У сторіз в Instagram Аліна поділилася, які "скарби" знайшла біля сміттєвих баків неподалік від дому. Хтось викинув на вулицю телевізор, а хтось - шкіряний диван.

Фото: instagram.com/shamankaa

"Ваша улюблена рубрика "Американський смітник" і чергова спокуса. Два здоровезних телека на смітнику одночасно і шкіряний диван", - розповіла Шаманська.

Фото: instagram.com/shamankaa

Також серед таких речей можна знайти дитячі іграшки. Але для американців немає жодної проблеми забрати щось потрібне собі додому.

"Дивно, що люди закинули це у бак, а не лишили поряд, аби кому потрібно - забрали", - написала Шаманська.

Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, що раніше Аліна Шаманська також забрала собі додому коштовну знахідку зі смітника, а саме телевізор.

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