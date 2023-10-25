Аліна Шаманська приголомшила вартістю життя в США: "Тягну все сама, мені ніхто не допомагає"

Українська ведуча та блогерка Аліна Шаманська розповіла, скільки витрачає на життя у США.

Як зізналась знаменитість, чимало прихильників розпитують її в Instagram про витрати в Америці. Шаманська говорить, що послуги в США коштують чимало, тож щомісяця їй доводиться витрачати кругленьку суму.

Зокрема, за водопостачання Аліна платить 213 доларів, електроенергію – 260 доларів, Інтернет-зв'язок – 130 доларів, мобільний зв'язок – 110 доларів, страхування авто - 70 доларів, квартплата – 2500 доларів. Якщо кошти додати та перевести в гривні, то щомісяця блогерка витрачає майже 120 тисяч гривень.

Аліна Шаманська розповіла про свої витрати / Фото: instagram.com/shamankaa

"Я тягну все сама, мені ніхто не допомагає. Тому не запитуйте більше, чому я сплю по чотири години", - поділилася Шаманська.

До слова, блогерка порахувала лише базові витрати. Щомісяця знаменитість витрачає ще на бензин мінімум 400-500 доларів, продукти, їжу, одяг, ліки, іграшки для сина, розваги та кав'ярні.

Аліна Шаманська розповіла про свої витрати / Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, нещодавно переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна назвала вартість пологів у США. Як зазначила знаменитість, доведеться заплатити кругленьку суму.

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