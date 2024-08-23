Аліна Шаманська приголомшила, яку найбільшу суму заробляла завдяки блогу: "Я була шокована"

Українська блогерка-мільйонниця Аліна Шаманська розповіла про свої заробітки завдяки блогу.

Активно вести сторінку в Instagram знаменитість почала давно, однак популярною серед аудиторії вона стала під час вагітності. Коли Аліна чекала на народження первістка, підписників ставало ще більше, і вони з захопленням спостерігали за її життям. Як зізнається Шаманська в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", саме тоді вона отримала першу рекламну пропозицію – зробити огляд на сумку для пологового. Щоправда, знаменитість тоді вагалася, адже мала вже от-от народити і їй було тяжко фізично. Утім, Шаманська вирішила погодитися, але назвала вартість її послуг - 4 тисячі гривень. Блогерка сподівалась, що рекламодавці не погодяться, адже це чимала сума, однак їх все влаштувало.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

"Читаю телефон і тут надходить повідомлення: "Аліно, ми хочемо надіслати вам сумку для пологового і заплатити. За скільки ви б зробили цю інтеграцію?". Я була шокована! Я розуміла, що я вже не можу, мені от-от народжувати, мені фізично вже тяжко, але з іншого боку – я про це мріяла. Я повинна це зробити, але таку зараз напишу суму, що вони точно відмовляться. Я пишу їм, що 4 тисяч гривень, а це вісім років тому. Я тоді зарплату отримувала 12 тисяч гривень. Мені надіслали сумку, 4 тисячі гривень, я роблю першу рекламу. Після того як повалило", - поділилася Аліна.

Знаменитість не стала розповідати, скільки зараз заробляє, адже вважає недоречним під час війни називати свої доходи. Тим не менш, блогерка розсекретила, скільки їй найбільше вдалося отримати коштів завдяки блогу. Співпраця з одним світовим брендом принесла Шаманській 6 тисяч доларів, а колаборація з іншим - аж цілих 12 тисяч доларів.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

"У період війни не дуже коректно називати свої заробітки. До війни одна сторіз коштувала тисячу доларів, дописи починалися від 2500 доларів. Відомий світовий бренд заплатив мені за коротеньке відео і сторіз 6 тисяч доларів. Була в мене рекламна колаборація, коли я була амбасадором певного продукту. Там інтеграція коштувала 12 тисяч доларів", - поділилася блогерка.

До речі, не обходиться у професії й без дивних рекламних пропозицій. Одного разу Шаманській запропонували прорекламувати пам'ятники. Блогерка була шокована такою пропозицією та відмовилася від співпраці.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

"Мені запропонували прорекламувати пам'ятники. Я відмовилася від цієї співпраці. Мені, виходить, треба було поставити пам'ятник моїй мамі, прийти на кладовище і зняти: "Дивіться який красивий і якісний у мами моєї пам'ятник. Купуйте за цим посиланням пам'ятники", - пригадала Аліна.

Нагадаємо, раніше Аліна Шаманська здивувала, як ще до повномасштабного вторгнення росіянин пропонував їй інтим за гроші й назвала суму.

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