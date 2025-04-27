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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
2 хв

Аліна Шаманська розповіла про невдале побачення з американцем і чому не хоче стосунків з іноземцями

Також блогерка заговорила про другий шлюб і бажання народити трьох дітей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Аліна Шаманська

Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa

Українська ведуча та блогерка Аліна Шаманська розповіла про невдале побачення з американцем і пояснила, чому не хоче мати стосунків з іноземцями.

Зірка Мережі запевняє, що в майбутньому бажала б пов'язати своє життя з українцем. Стосунків з іноземцями блогерка не хоче мати. У розмові з журналісткою ТСН.ua Анною Севастьяновою Шаманська говорить, що переконалася в цьому на власному досвіді. Ведуча поділилася, що була на побаченні з американцем, коли проживала в США. Аліна дійшла до висновку, що вони багато брешуть. Якщо ж українців можна прочитати по очах, то з іноземцями так не вийде.

"Точно ні (шлюб з іноземцем – прим. ред.). У мене було побачення з американцем, коли я тимчасово жила в Америці, мені не сподобалося. Не те, що менталітет…Говорять, що немає різних менталітетів, просто якщо цінності в людей збігаються, то неважливо, з якої ти країни. Але все ж таки мені не близькі конкретно американці. Вони надто багато брешуть! Якщо українця можна прочитати одразу по очах, то іноземців прочитати дуже складно. Тому я точно не хотіла б поєднати своє життя з іноземцем", - поділилася блогерка.

Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська шлюбу з іноземцем не хоче, а от з українцем – так. Ба більше, зірка Мережі мріє про багатодітну сім'ю. Щоправда, цілеспрямовано знаменитість наразі не шукає стосунків. Аліна покладається на долю та переконана, якщо це має статися, то так і буде.

"Звісно, я ще хочу вийти заміж. Я мрію про трьох діток, я хочу вийти заміж. Але я не шукаю нікого, не сиджу, не очікую, коли це станеться. Якщо станеться – то станеться. Але я не працюю над цим. Можливо, варто й почати", - запевнила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Шаманська зробила жорстку заяву про колишнього чоловіка, актора Руслана Ханумака.

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Дата публікації
Кількість переглядів
285
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