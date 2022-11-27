Аліна Шаманська розповіла про свої пластичні операції та як робила їх "безкоштовно"

Блогерка зізналася, як вигадувала усілякі можливості втілити свої ідеї, коли у неї не було грошей.

Відома українська блогерка, дружина актора та режисера Руслана Ханумака Аліна Шаманська відверто зізналася, скільки пластичних операцій зробила.

За словами Аліни, вона корегувала форму носа та щік, робила уколи краси та вставляла вініри:

"У мене була ринопластика, ніс. Видалення комків Біша, це жир зі щічок, щоб було обличчя стрункіше. У мене була хейлопластика – це коли надрізають під носом трошечки, зрізають частину шкіри і зшивають. У мене досі є невеличкий шрам, це піднімається верхня губа. Вколола собі ботокс в лоб. Вже, до речі, він вийшов, бо на стресі дуже швидко виходить. Я вирізала собі кісточку на нозі, це така – напівпластична, хірургічна операція. У мене був страшенний комплекс. Операція називається "халюс вальгус" 4 ступені", - розповіла Шаманська в інтерв'ю подкасту Олега Френди.

Аліна Шаманська після хейлопластики / Фото: instagram.com/shamankaa

Блогерка поділилася, що настільки комплексувала через кістку на нозі, що одного разу відмовилася йти в гості до хлопця, який їй дуже подобався, бо переживала, як зніматиме взуття.

Аліна також поділилася, скільки їй коштували ці операції. Так от, хейлопластику Шаманська робила у пластичного хірурга Едгара Камінського і заплатила за неї 3000 доларів. Втім, більшість операцій блогерка робила "майже безкоштовно", за бартером.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Раніше Шаманська працювала на одному з ТБ-каналів і отримувала шість тисяч гривень, тож не могла дозволити собі зробити пластику:

"Ніс мені коштував – за розхідні матеріали. Тому що я завжди, коли не було грошей, але була мета, я завжди шукала шляхи. Я вигадала таку ідею. Прийшла до гендиректора каналу і запропонувала. Кажу: "Дивіться. Буде ексклюзив. Ніхто на українському телебаченні на той рік жодного разу такого не робив – пластичну операцію в ефірі. Я на це готова". Мені дали зелене світло. Грошей вони не давали на операцію. Я це використала як бартерні умови для лікаря. Я прийшла до найкращої клініки Києва. Заходжу в кабінет лікаря і кажу: "У мене є мрія зробити собі ніс, у мене немає грошей. Але я вам пропоную супер класну ідею. Я ведуча, я пропоную вас пропіарити. Ви зробите мені пластичну операцію, лише за затратні матеріали заплачу". Тоді це було відкриття. Лікар погодився", - пригадала Шаманська.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, раніше Аліна Шаманська розповіла, як і скільки заробляє після початку війни.

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