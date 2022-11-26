Аліна Шаманська розповіла, як і скільки заробляє після початку війни: "100 тисяч грн ліміт на місяць я використовую"

Відома українська блогерка Аліна Шаманська поділилася, що з початком повномасштабного вторгнення РФ до України вона продовжує працювати, як працювала, і при цьому непогано заробляє.

Як зізналася Шаманська в інтерв'ю подкасту Олега Френди, її єдиним заробітком ось вже як п'ять років є реклама в Instagram:

"Я якось потрапила у таку сферу після ТБ, де гроші є зараз досі і досить непогані гроші. У мене, безумовно, зменшилася вартість реклами, тому що це і повага до тих українських магазинів і брендів, які зараз в нелегкі часи працюють. Я розумію, що вже не так люди купують. Тому я не можу морально навіть ставити якусь таку супер високу ціну. Я її зменшила, але замовлень дуже багато. У мене реклама майже щодня. У мене досі є менеджери, які працюють зі мною і отримують зарплатню. Я офіційний підприємець, у мене є ФОП, я сплачую податки в Україні", - розповіла Аліна.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Блогерка, яка з початком повномасштабної війни разом з чоловіком, актором та режисером Русланом Ханумаком та сином, виїхала до США, поділилася, як вона продовжує працювати в Україні:

"Я працюю, як і працювала, просто за кордоном. Коли ти гідний блогер, якщо ти навіть не в Україні, у тебе буде реклама. Є аудиторія. Мені моя помічниця збирає великі пакунки раз на місяць і надсилає до Америки. Зараз я приїду, спеціально з порожньою валізою, щоб забити її товарами рекламними, я повезу туди і буду працювати. Реклама є. Я заробляю нормально", - поділилася Шаманська.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Блогерка зізналася, що у довоєнний час, коли заробляла, за її словами, дуже багато, вона ні в чому собі не відмовляла. Шаманська не відкладала гроші і дозволяла собі все, що хотіла. Проте з початком повномасштабного вторгнення ситуація змінилася:

"Зараз я відкладаю. Більше того, я коли заробляла дуже багато, я все витрачала. Я нічого ніколи не збирала. Я жила на повну. Я подорожувала, купувала все, що хочу. А от зараз я заробляю дещо менше, але зараз я відкладаю. Коли я в Україні жила, я мінімум 5 – 6 тисяч доларів на місяць витрачала. Зараз це дещо менша сума. 100 тисяч гривень ліміт на місяць я використовую", - поділилася Шаманська.

Нагадаємо, раніше Аліна Шаманська розповіла, як розчарувалася у своїй кумирці Ані Лорак і назвала співачку Анну Asti с*кою, яка, попри те, що на початку повномасштабного вторгнення сиділа з рідними під час обстрілу у підвалі, та поїхала співати до Росії.

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