Аліна Шаманська розповіла, як її сина не запросили на день народження однокласниці у США

Блогерка Аліна Шаманська розповіла про інцидент, який трапився з нею та її 6-річним сином Артуром у США.

Зараз разом з сином знаменитість мешкає у Каліфорнії, де хлопчик вже пішов до школи та знайшов нових друзів. Однак днями у родини сталося непорозуміння з батьками однокласниці. Як розповіла Аліна, усіх дітей з класу Артура запросили на святкування дня народження дівчинки Дорі, але вони чомусь запрошення не отримали.

"У Артурчика є товариш, однокласник Гріша, коли забираємо дітей зі школи, ми спілкуємося з його батьками. Декілька днів тому я дізналася від них, що усіх діток класу запросили на святкування дня народження Дорі... А нас не запросили...", - розповіла Аліна.

Фото: instagram.com/shamankaa

Шаманська зізналася, що якби це сталося в Україні, вона б не стала розбиратися в ситуації, але тут все ж вирішила запитати, чому так сталося.

" В Україні я б подумала, що нас не запросили через особисту неприязнь і закрила для себе це питання. Але я знаю, як такі події важливі для Артурчика. Тому, я зробила наступне: знайшла мейл мами Дорі та написала листа", - поділилася Шаманська.

Фото: instagram.com/shamankaa

Фото: instagram.com/shamankaa

Фото: instagram.com/shamankaa

Як виявилося, у батьків дівчинки просто не було контактів Аліни, щоб запросити Артура на свято. Мама Дорі вибачилася за таке непорозуміння та написала, що вони будуть дуже раді бачити хлопчика на дитячій вечірці.

Фото: instagram.com/shamankaa

"Її мама 10 разів підходила та вибачалась, що так вийшло! Тому ніколи не варто робити поспішних висновків! треба прямо питати, а не придумувати собі дурниць! Особливо за кордоном, коли тут зовсім інший менталітет! Це така потужна школа - жити тут! Повернусь зовсім іншою", - написала Аліна.

Фото: instagram.com/shamankaa

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