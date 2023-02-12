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Аліна Шаманська розповіла, як її сина не запросили на день народження однокласниці у США

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1625
Час на прочитання
2 хв
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Аліна Шаманська розповіла, як її сина не запросили на день народження однокласниці у США

Фото: instagram.com/shamankaa

Зіркова мама не стала мовчати і написала батькам дівчинки листа.

Блогерка Аліна Шаманська розповіла про інцидент, який трапився з нею та її 6-річним сином Артуром у США.

Зараз разом з сином знаменитість мешкає у Каліфорнії, де хлопчик вже пішов до школи та знайшов нових друзів. Однак днями у родини сталося непорозуміння з батьками однокласниці. Як розповіла Аліна, усіх дітей з класу Артура запросили на святкування дня народження дівчинки Дорі, але вони чомусь запрошення не отримали. 

"У Артурчика є товариш, однокласник Гріша, коли забираємо дітей зі школи, ми спілкуємося з його батьками. Декілька днів тому я дізналася від них, що усіх діток класу запросили на святкування дня народження Дорі... А нас не запросили...", - розповіла Аліна.

© instagram.com/shamankaa
Фото: instagram.com/shamankaa

Шаманська зізналася, що якби це сталося в Україні, вона б не стала розбиратися в ситуації, але тут все ж вирішила запитати, чому так сталося. 

" В Україні я б подумала, що нас не запросили через особисту неприязнь і закрила для себе це питання. Але я знаю, як такі події важливі для Артурчика. Тому, я зробила наступне: знайшла мейл мами Дорі та написала листа", - поділилася Шаманська. 

© instagram.com/shamankaa
Фото: instagram.com/shamankaa
© instagram.com/shamankaa
Фото: instagram.com/shamankaa
© instagram.com/shamankaa
Фото: instagram.com/shamankaa

Як виявилося, у батьків дівчинки просто не було контактів Аліни, щоб запросити Артура на свято. Мама Дорі вибачилася за таке непорозуміння та написала, що вони будуть дуже раді бачити хлопчика на дитячій вечірці.

© instagram.com/shamankaa
Фото: instagram.com/shamankaa

"Її мама 10 разів підходила та вибачалась, що так вийшло! Тому ніколи не варто робити поспішних висновків! треба прямо питати, а не придумувати собі дурниць! Особливо за кордоном, коли тут зовсім інший менталітет! Це така потужна школа - жити тут! Повернусь зовсім іншою", - написала Аліна.

© instagram.com/shamankaa
Фото: instagram.com/shamankaa

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Дата публікації
Перегляди
1625
Поділитись:
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