Аліна Шаманська шокувала подробицями шлюбу з Ханумаком: "Вдарив сина по обличчю"

Аліна Шаманська з сином та Руслан Ханумак

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Українська ведуча та блогерка Аліна Шаманська шокувала подробицями шлюбу зі вже колишнім чоловіком, актором Русланом Ханумаком.

Пара прожила в шлюбі понад шість років. Однак в інтерв'ю Маші Єфросиніній блогерка зізнається, що страждала в цих стосунках. Знаменитість говорить, що в шлюбі був присутній газлайтинг, аб'юз та маніпуляції. Ба більше, Ханумак зраджував Шаманську. Блогерка ще на шостому місяці вагітності дізнавалась, що її тодішній чоловік приділяє увагу іншим жінкам. Хоча Аліна неабияк страждала, але не наважувалася йти від актора і була переконана, що саме вона у всьому винна.

"На шостому місяці вагітності я помітила його листування з іншою дівчиною. Я була шокована, не очікувала цього. Я була щиро впевнена, що я єдина жінка, яка його цікавить. Він переписувався з різними дівчатами — і дуже публічними, і непублічними — протягом усього нашого шлюбу. Це були й дружні переписки, і переписки романтичні та навіть сексуального характеру. У його розумінні жінка повинна бути прибиральницею: готувати їсти, доглядати за дитиною постійно. В наших стосунках звучало щось типу: "Ти ж мати — зроби. Ти ж жінка — прибери", — зізналась знаменитість.

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Аліна Шаманська та Руслан Ханумак

За два тижні до початку повномасштабної війни блогерка все ж таки наважилася на розлучення. Утім, Ханумак вмовив її дати стосункам другий шанс. Так вони поїхали за кордон, де вже дізналися про війну. Пара оселилася в США, але стосунків як таких між ними вже не було, подружжя навіть проживало в різних кімнатах. Останньою краплею для Аліни став жахливий вчинок актора. Він вдарив сина по обличчю через те, що той не захотів говорити з бабусею та дідусем. Після цього Шаманська попросила Ханумака зібрати речі та поїхати від неї.

"Він вдарив мого сина на його дні народженні при гостях по обличчю. Але це не було побиття якесь дуже сильне. Це було більше морально жахливо. Це було тому, що син не захотів розмовляти телефоном із його бабусею та дідусем. А в Артура піньята, басейн, діти, веселощі, які там бабуся та дідусь. Я сказала на наступний день: все, будь ласка. І він збирає речі та відправляється до України. От так закінчилися наші стосунки", — говорить блогерка.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина співака Дзідзьо поділилася подробицями про їхній шлюб. Виконавиця SLAVIA назвала причину, через яку вони розлучилися.