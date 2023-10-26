Аліна Шаманська шокувала, скільки на місяць заробляла до війни, та назвала найбільший гонорар

Українська ведуча та блогерка Аліна Шаманська розповіла про свій заробіток до повномасштабної війни в Україні.

Знаменитість зізналась, що в неї був гарний заробіток. Однак вона наполегливо та активно працювала, щоб мати такий результат. Зокрема, Аліна запустила свій курс в Instagram, а також робила реклами, які коштували чимало. Шаманська могла дозволити собі придбати брендові речі, а також дорогі автівки. Найбільше на місяць блогерці вдавалося заробити 40 тисяч євро. Після початку повномасштабної війни дохід знаменитості зменшився.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

"Я пам'ятаю, що найбільший заробіток за місяць, саме тоді я придбала Porsche і працювала на максимум, і запустила свій курс, — це 40 тисяч євро. Але я не спала ні днями, ні ночами. Це дуже багато, але я активно працювала. У мене дуже дорога була реклама. Тисяча доларів коштувала сторіз і пости приблизно 2500. У мене були контракти за 6 тисяч доларів, були рекламні кампанії з брендом дитячого харчування, це були, напевно, найбільші мої гонорари", - розповіла блогерка на YouTube-каналі "Okay Eva".

Нині Аліна разом із сином живе в США. Як зізналась блогерка, її погляди на матеріальні речі змінилися. Зокрема, їй більше не хочеться купувати брендові речі, також їй все одно, на якій автівці вона їздить.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

"Зараз я не купую собі брендових речей, бо не бачу в них потреби. Коли живеш в Америці взагалі немає потреби ходити в брендах. Там усім настільки все одно, там ніхто тебе не оцінює за зовнішнім виглядом і сумкою Louis Vuitton. Там усім все одно, на якій автівці ти їздиш. Я взагалі там їжджу на розвалюсі, яка коштує 5 тисяч доларів і в мене таке відчуття, що вона розвалиться. Автівці 19 років! Тут я б не їздила. Тут мені хочеться підтримувати статус, в Україні прийнято, якщо в тебе класна брендова річ, то значить ти молодець", - зізналась блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Шаманська розсекретила вартість життя в США. Блогерка розповіла про свої чималі витрати на місяць.

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