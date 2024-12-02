Аліна Шаманська шокувала, як колишній чоловік-втікач Ханумак довів її до сліз: "Боляче й страшно"

Українська блогерка Аліна Шаманська стурбувала фанів своїм станом.

Так, у своїх сторіз інфлюенсерка вийшла зі сльозами й пояснила причину. За словами Шаманської, справа у її колишньому чоловікові Руслані Ханумаку, від якого вона виховує 7-річного сина Артура. Блогерка зізналася, що останній час вона живе у постійному страху та розпачі. Аліна поділилася, що Ханумак знову втрутився у її життя й почав маніпулювати їхньою спільною дитиною просто з США, куди він втік під час війни.

"Багато разів він перетворював моє життя на пекло. І щойно я почала жити щасливе, спокійне життя зі своїм сином (це стало можливим лише на різних континентах), він повертається і влаштовує нове пекло. Здається, на нове коло я не маю сил. Неможливо адекватно комунікувати з людиною, яка тобі у вічі каже: "Так, обіцяю, домовилися!". А за кілька годин: "Я такого не говорив". І не стримує жодного свого слова. І про це треба говорити! Тому що я маю досвіду і не хочу, щоб хтось із вас його повторював", - розповіла блогерка.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Шаманська наголосила своїм підписницям на виборі правильного чоловіка й побажала не стикатися зі схожим досвідом, як у неї після розлучення. Своєю чергою, сам Ханумак поки що не прокоментував ситуацію та доволі рідко з'являється у публічному просторі.

"Дівчата, я вас прошу, вивчайте психотипи чоловіків. Ви повинні відрізняти психопата від газлайтера, нарциса від аб'юзера і т.д. Знати, хто це і що це. Насправді це просто і життєво необхідно. Народжувати дітей від таких не можна. Це зламає все ваше життя та життя дитини. Тому що найстрашніше, що існує в цьому житті: Це маніпуляція невинною дитиною", - написала Аліна.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Після пережитого блогерка поділилася емоціями й зізналася, що морально дуже виснажена й налякана. І до того ж показала кадри, де постає у сльозах. Утім вона зазначила, що більше не мовчатиме й буде домагатися справедливості.

"Я не можу спати (хоча дуже хочу), організм не дає... Цей стан описати важко: усе тіло, як струна, прискорене серцебиття, туман в голові і нудота фізична. Приблизно за тиждень до цього трапилася моя перша важка панічна атака. Зараз лежу на ліжку у тиші і темряві, одна вдома, мені дуже боляче і страшно... Відчуття, що мою голову стискають дві великі руки. Дуже важкий період. Незважаючи на свій стан, вірю, що правда точно переможе", - підсумувала інфлюенсерка.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

За словами Аліни, розрадою у ці непрості для неї часи стає її родина та прихильники, які вже написали їй безліч слів підтримки.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина українського ведучого Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк висміяла їхній колишній шлюб на кумедних кадрах.

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